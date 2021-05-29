Ксюша Дукалис, чета Андрикопулос и другие модники на вечеринке с азиатским акцентом в Москве

В пятницу, 28 мая, на Большой Никитской 14 в Москве появилось новое заведение - сингапурский бар «Merlion Dine&Cocktails». На торжественном открытии собрались светские модники, неутомимые тусовщики и другие интересные люди - Наташа Максимова, Евгений Заболотный, Мари Коберидзе и Вадим Жоля, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Расим и Алла Акперовы, Кабанян Амбарцум и Анна Бибичадзе, Константин и Ольга Андрикопулос, Эмиль и Дарья Шабаевы, Моника и Сандра Абнер, Анна Рудакова, Анна Стрешинская, Алиса Гаджиева, Дина Немцова, Карина Каитова, Диана Джанелли, Анастасия Силенская, Оксана Он, Алина Топалова, Евгения Постникова, Алена Литковец, Наталья Архангельская, Ира Астахова, Галя Хаимова, Кристина Шаповалова, Таха Сафари, Лиза Белая, Мари Мини, Марина Барыкина, Даша Кудрявцева, Маша Шлыкова, Оля Слово, София Кофманн, Эва Вострокнутова, Юлия Герман, Юлия Горшкова, Оля Саленко, Соня Ройс, Дина Силина, Ольга КарповаАнна Шафенкова, Екатерина Филонова, Полина Арестова, Катя Аутраш, Кира Андреева, Кристина Кашникова, Ксения Китаева, Мария Тюменева, Николай Ремчуков, Кирилл Рихтер, Григорий Масленников, Джордж Киселев, Дмитрий Логинов, Дима Пантелеев, Идрис Гитинаев, Денис Катаев, Павел Бобров, Игорь Андреев, Игорь Лантранов, Леша Миронов, Артем Васт, Георгий Чемянов, Ян Черепанов, Гриша Супер, Давид Колчин, Давид Ниамеди, Иван Донской, Гоша Полянский, Иван Пичугин, Филипп Григоренко, Кирилл Шахбулатов, Сергей Шубенцев.