Ксения Собчак собрала знаменитостей на премьере документального фильма о своем отце

Пару дней назад байопик о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке закрывал «Кинотавр», а уже сегодня премьера картины прошла в Москве.

На мероприятие приехали звездные друзья единственной дочери политика Ксении Собчак, которая выступила сценаристом фильма и, конечно, снялась в нем сама.