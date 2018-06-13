Ксения Собчак собрала знаменитостей на премьере документального фильма о своем отце

Пару дней назад байопик о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке закрывал «Кинотавр», а уже сегодня премьера картины прошла в Москве.
На мероприятие приехали звездные друзья единственной дочери политика Ксении Собчак, которая выступила сценаристом фильма и, конечно, снялась в нем сама.
В числе гостей были Филипп Киркоров, Валерия Гай Германика, Софья и Сергей Капковы, Дарья Повереннова, Полина Киценко и другие знаменитости.
Фильм «Дело Собчака» уже вышел на российские экраны. Купить билеты можно здесь.
Фото: Мария Торопова/ starface.ru