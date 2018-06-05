Ксения Собчак скрыла изменившиеся формы под объемным платьем

Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о второй беременности Ксении Собчак. Политик в итоге опровергла эту информацию, однако для ее друзей не секрет, что Ксения и ее супруг Максим Виторган не против пополнения в семье.

И на днях звезда вновь спровоцировала слухи о своем интересном положении. Она появилась на премьере фильма «Временные трудности», выбрав для дефиле по красной дорожке платье свободного кроя, скрывшее фигуру.