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Ксения Собчак скрыла изменившиеся формы под объемным платьем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Максим Виторган

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В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр», и на третий день 36-летняя Ксения Собчак пришла на одну из премьер.

Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о второй беременности Ксении Собчак. Политик в итоге опровергла эту информацию, однако для ее друзей не секрет, что Ксения и ее супруг Максим Виторган не против пополнения в семье.

И на днях звезда вновь спровоцировала слухи о своем интересном положении. Она появилась на премьере фильма «Временные трудности», выбрав для дефиле по красной дорожке платье свободного кроя, скрывшее фигуру.

Многие гости отметили, что даже лицо Ксении изменилось и поправилось. Сама экс-кандидат в президенты РФ пока никак не отреагировала на возобновившиеся слухи.

Помимо Ксении Собчак и Максима Виторгана, на премьере были также замечены Светлана Бондарчук и Сергей Табунов, Риналь Мухаметов с супругой, Вадим Верник, Наталья Бардо и другие звезды.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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