Ксения Собчак скрыла изменившиеся формы под объемным платьем

Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о второй беременности Ксении Собчак. Политик в итоге опровергла эту информацию, однако для ее друзей не секрет, что Ксения и ее супруг Максим Виторган не против пополнения в семье.
И на днях звезда вновь спровоцировала слухи о своем интересном положении. Она появилась на премьере фильма «Временные трудности», выбрав для дефиле по красной дорожке платье свободного кроя, скрывшее фигуру.
Многие гости отметили, что даже лицо Ксении изменилось и поправилось. Сама экс-кандидат в президенты РФ пока никак не отреагировала на возобновившиеся слухи.
Помимо Ксении Собчак и Максима Виторгана, на премьере были также замечены Светлана Бондарчук и Сергей Табунов, Риналь Мухаметов с супругой, Вадим Верник, Наталья Бардо и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru