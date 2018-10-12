Ксения Собчак, Максим Виторган и другие звезды посетили открытие модной выставки в ММОМА

Ксения Собчак, Максим Виторган, Вика Газинская, Влад Лисовец и другие известные личности ознакомились с коллекцией плакатов культовых итальянских дизайнеров (Раймон Савиньяк, Леонетто Капьелло, Адольфо Хохенштайн, Нико Эдел) и работами российских художников в рамках выставки «Предвкушение послевкусия». Для экспозиции Андрей Макаревич, Зураб Церетели, Татьяна Арзамасова и Андрей Бильжо поделились воспоминаниями времен своей бурной молодости, их представленные в аудиоформате рассказы и вдохновили выпускников школы современного искусства «Свободные мастерские» (Алина Гуткина, Константин Гребнев, Ильмира Болотян, Евгения Воронова, Ангелина Меренкова) на визуальную фиксацию «того, что было» в то, что «могло бы быть».

Также гостей ждали иммерсивно-тактильный перформанс под руководством режиссера Андрея Вальдберга и концерт Павла Артемьева.