Ксения Собчак, Максим Виторган и другие звезды посетили открытие модной выставки в ММОМА

В этот четверг, 11 октября, звезды собрались в Московском музее современного искусства на торжественном открытии фестиваля итальянской культуры «История одного предвкушения», приуроченного к 260-летию винного дома Cinzano. В числе первых посетителей фестиваля были Ксения Собчак и Максим Виторган. На Ксении было платье свободного кроя и стильная косуха, которые она дополнила аксессуарами с бахромой.
Ксения Собчак, Максим Виторган, Вика Газинская, Влад Лисовец и другие известные личности ознакомились с коллекцией плакатов культовых итальянских дизайнеров (Раймон Савиньяк, Леонетто Капьелло, Адольфо Хохенштайн, Нико Эдел) и работами российских художников в рамках выставки «Предвкушение послевкусия». Для экспозиции Андрей Макаревич, Зураб Церетели, Татьяна Арзамасова и Андрей Бильжо поделились воспоминаниями времен своей бурной молодости, их представленные в аудиоформате рассказы и вдохновили выпускников школы современного искусства «Свободные мастерские» (Алина Гуткина, Константин Гребнев, Ильмира Болотян, Евгения Воронова, Ангелина Меренкова) на визуальную фиксацию «того, что было» в то, что «могло бы быть».
Также гостей ждали иммерсивно-тактильный перформанс под руководством режиссера Андрея Вальдберга и концерт Павла Артемьева.
В рамках фестиваля ожидается серия публичных встреч с приглашенными известными экспертами:
- 18 октября в 19.00 ведущий российский искусствовед Дмитрий Озерков порассуждает, кто он — главный Микеланджело итальянского искусства.
- 20 октября в 19.00 искусствовед Аркадий Ипполитов расскажет, как Италия более полувека назад стала и остается до сих пор самой модной страной в мире.
- 25 октября в 19.00 кинокритик Стас Тыркин расскажет про роль режиссера Паоло Соррентино в возрождении былого величия итальянского кинематографа.
- 30 октября в 19.00 журналисты Катя Федорова и Саша Рудык в рамках паблик-тока поведают о взлетах и падениях легендарного итальянского дома моды, которые могут произойти с появлением нового креативного директора.
Фестиваль итальянской культуры «История одного предвкушения» продлится в Московском музее современного искусства до 11 ноября. В последний день в 18.00 композитор Алексей Коханов представит перформанс на основе известных произведений новых модернистов Джасинто Шельси, Луиджи Ноно и малоизвестных композиций Эннио Морриконе.
Фото: архивы пресс-служб