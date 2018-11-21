Ксения Собчак, Равшана Куркова, Алика Смехова и другие звезды оценили новую киноработу эпатажного режиссера Ларса фон Триера

Накануне вечером в одном из старейших кинотеатров столицы «Иллюзион» при поддержке журнала GQ прошла премьера картины известного датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Оценить новую работу enfant terrible от мира кино собралось множество знаменитостей.
В центре внимания была политик и светская львица Ксения Собчак, выбравшая для этого вечера строгий, но оригинальный светлый брючный костюм, который звезда дополнила большой сумкой в тон. Ксения с удовольствием фотографировалась с другими гостями вечера и демонстрировала сияющую улыбку на миллион.
Фильм гостям вечера представили соавтор идеи и сценарист фильма Йенли Халлунд и исполнительный продюсер картины Леонид Огарев. Специально для российской премьеры и ее зрителей сам режиссер Ларс фон Триер записал видеообращение.
Сюжет триллера «Дом, который построил Джек» строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — маньяка Джека (в исполнении Мэтта Диллона). Триер вернулся на экраны с ироничным фильмом-исповедью серийного убийцы, в котором режиссер провоцирует и насмехается над буржуазным вкусом так, как никогда ранее. Главные роли в ленте также исполнили Ума Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале 2018 года вне конкурсной программы. Напомним, что в течение предыдущих семи лет Ларс фон Триер был для кинофестиваля персоной нон грата.
В российский прокат картина выйдет 6 декабря. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / RWV Films