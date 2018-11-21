Ксения Собчак, Равшана Куркова, Алика Смехова и другие звезды оценили новую киноработу эпатажного режиссера Ларса фон Триера

Фильм гостям вечера представили соавтор идеи и сценарист фильма Йенли Халлунд и исполнительный продюсер картины Леонид Огарев. Специально для российской премьеры и ее зрителей сам режиссер Ларс фон Триер записал видеообращение.

Сюжет триллера «Дом, который построил Джек» строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — маньяка Джека (в исполнении Мэтта Диллона). Триер вернулся на экраны с ироничным фильмом-исповедью серийного убийцы, в котором режиссер провоцирует и насмехается над буржуазным вкусом так, как никогда ранее. Главные роли в ленте также исполнили Ума Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале 2018 года вне конкурсной программы. Напомним, что в течение предыдущих семи лет Ларс фон Триер был для кинофестиваля персоной нон грата.

В российский прокат картина выйдет 6 декабря. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / RWV Films