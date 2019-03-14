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Ксения Собчак, Полина Аскери и другие известные личности посетили показ новой коллекции Escada в Петербурге

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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13 марта модный Дом Escada совместно с известным петербургским ритейлером Мариной Инкиной показал основную линию новой коллекции FW 2019 в Атриуме Петропавловской крепости.

После успешной презентации в Париже поклонники модного бренда Escada в Санкт-Петербурге удостоились чести увидеть модели из новой коллекции. В этом сезоне креативный директор Найалл Слоан выбрал своей музой знаменитую Хеди Ламарр, легендарную звезду «золотого века» Голливуда, чья известность выходит далеко за рамки мира киноиндустрии.

Среди гостей, посетивших мероприятие, были такие знаменитости, как Ксения Собчак, Полина Аскери, Мария Богданович, Екатерина Мцитуридзе (все они выбрали наряды Escada), специально приехавшие на показ из Москвы. Дизайнер Найалл Слоан лично приветствовал гостей.

Новая коллекция чествует и красоту, и то, что скрывается за ней — это новое видение яркой эстетики бренда, которая подчеркивается женственной силой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Михаил Вильчук / пресс-служба

Видео: Instagram

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