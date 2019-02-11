Ксения Собчак, Милана Тюльпанова и другие знаменитости повеселились в гостях у Матильды Шнуровой

В минувшие выходные бывшая супруга Сергея Шнурова, Матильда, собрала друзей на шумной вечеринке. В ночь с субботы на воскресенье в питерском ресторане Кококо, превратившемся в богемный клуб со сценой, пела Corine — восходящая звезда французской эстрады.
Под зажигательное французское диско танцевали Ксения Собчак, Милана Тюльпанова, Артем Королев, Марк Тишман и другие звезды.
Творчество Corine знакомо ценителям с 2016 года. В 2018-м юная француженка подписала контракт с французским музыкальным лейблом Kwaidan Records, с которым также сотрудничает Nouvelle Vague, и стала музыкальной музой Карла Лагерфельда, выдав зажигательное выступление на афтепати круизного показа Chanel в парижском Гран-Пале. Это событие стало знаковым в ее карьере, сейчас популярность артистки набирает обороты.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram