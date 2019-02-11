Ксения Собчак, Милана Тюльпанова и другие знаменитости повеселились в гостях у Матильды Шнуровой

В минувшие выходные бывшая супруга Сергея Шнурова, Матильда, собрала друзей на шумной вечеринке. В ночь с субботы на воскресенье в питерском ресторане Кококо, превратившемся в богемный клуб со сценой, пела Corine — восходящая звезда французской эстрады.

Под зажигательное французское диско танцевали Ксения Собчак, Милана Тюльпанова, Артем Королев, Марк Тишман и другие звезды.