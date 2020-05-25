Ксения Собчак, Михаил Зыгарь и другие знаменитости посетили онлайн-премьеру фильма «Дау. Новый человек»
Фото: Пресс-служба
22 мая российские знаменитости и гости команды первыми посмотрели фильм «Дау. Новый человек» режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова. Премьера, на которой присутствовало более 100 человек, состоялась на платформе dau.com, а обсуждение и «красная дорожка» прошли в Zoom. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.
На премьере и обсуждении фильма, помимо режиссера и ведущих, присутствовали Ольга Свиблова, Алена Чехова, Евгения Милова, Оксана Бондаренко, Дмитрий Логинов, Изета Гаджиева, Ирина Йовович, Ирина Чайковская, Сесиль Плеже, Жан-Мишель Щербак и другие.
Фотографы — Ярославна Чернова и Дмитрий Многолет — выполняли свою работу через Facetime. Многие дамы были в коктейльный нарядах, мужчины также старались следовать заранее установленному дресс-коду.
Фото: пресс-служба
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