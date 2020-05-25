Ксения Собчак, Михаил Зыгарь и другие знаменитости посетили онлайн-премьеру фильма «Дау. Новый человек»

22 мая российские знаменитости и гости команды первыми посмотрели фильм «Дау. Новый человек» режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова. Премьера, на которой присутствовало более 100 человек, состоялась на платформе dau.com, а обсуждение и «красная дорожка» прошли в Zoom. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.