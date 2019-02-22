Ксения Собчак и Максим Виторган пришли на премьеру «Юмориста» порознь и не фотографировались вместе

Оценить дебют бывшего главного редактора журнала GQ Russia Михаила Идова в качестве режиссера собрались сливки столичного бомонда. На красной дорожке в Доме Кино появились Виктория Толстоганова, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, Виктория Исакова, Мария Шалаева, Ольга Сутулова и другие звезды.
Но все внимание на себя перетянули пока еще супруги Ксения Собчак и Максим Виторган. Они приехали на мероприятие не вместе, фотографам позировали порознь (пусть и с вполне позитивными улыбками) и даже в самом зрительном зале сидели не рядом. Разумеется, такое поведение знаменитостей, учитывая последние события, не могло не запустить новую волну слухов о проблемах в их браке.
Впрочем, не меньше обсуждений вызвал и сам повод для светского раута — премьера фильма. По сюжету «Юмориста» у эстрадного артиста Бориса Аркадьева (в исполнении Алексея Аграновича) в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.
Фильм выходит на экраны 1 марта. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Youtube.com / Central Partnership