Ксения Собчак и Максим Виторган пришли на премьеру «Юмориста» порознь и не фотографировались вместе

Впрочем, не меньше обсуждений вызвал и сам повод для светского раута — премьера фильма. По сюжету «Юмориста» у эстрадного артиста Бориса Аркадьева (в исполнении Алексея Аграновича) в жизни все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.

Фильм выходит на экраны 1 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Youtube.com / Central Partnership