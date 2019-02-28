Ксения Собчак и другие звезды обсудили новую коллекцию Ульяны Сергеенко на вечеринке дизайнера в Санкт-Петербурге

В новом весенне-летнем сезоне известный дизайнер Ульяна Сергеенко впервые представила свою коллекцию в формате короткометражного фильма. Его премьера состоялась еще в конце января на Неделе высокой моды в Париже, а накануне вечером картину смогли увидеть и обсудить гости закрытой вечеринки Ульяны в Санкт-Петербурге.

Поддержать Ульяну собрались друзья и клиенты модного Дома, среди которых, разумеется, особое внимание к себе привлекла Ксения Собчак, чью личную жизнь не перестают обсуждать в Сети.