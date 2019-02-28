logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ксения Собчак и другие звезды обсудили новую коллекцию Ульяны Сергеенко на вечеринке дизайнера в Санкт-Петербурге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ирина Милова, Миранда Мирианашвили, Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
27 февраля в фешенебельном отеле Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт -Петербурге состоялся показ модного Дома Ulyana Sergeenko в необычном формате.

В новом весенне-летнем сезоне известный дизайнер Ульяна Сергеенко впервые представила свою коллекцию в формате короткометражного фильма. Его премьера состоялась еще в конце января на Неделе высокой моды в Париже, а накануне вечером картину смогли увидеть и обсудить гости закрытой вечеринки Ульяны в Санкт-Петербурге.

Поддержать Ульяну собрались друзья и клиенты модного Дома, среди которых, разумеется, особое внимание к себе привлекла Ксения Собчак, чью личную жизнь не перестают обсуждать в Сети.

Впрочем, телеведущая ничем себя не выдала и лишь лучезарно улыбалась, позируя фотографам вместе с давней подругой-дизайнером.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
«Я запретил жене приближаться к ребенку»: реальная история отца-одиночки