Ксения Собчак и другие звезды обсудили новую коллекцию Ульяны Сергеенко на вечеринке дизайнера в Санкт-Петербурге

В новом весенне-летнем сезоне известный дизайнер Ульяна Сергеенко впервые представила свою коллекцию в формате короткометражного фильма. Его премьера состоялась еще в конце января на Неделе высокой моды в Париже, а накануне вечером картину смогли увидеть и обсудить гости закрытой вечеринки Ульяны в Санкт-Петербурге.
Поддержать Ульяну собрались друзья и клиенты модного Дома, среди которых, разумеется, особое внимание к себе привлекла Ксения Собчак, чью личную жизнь не перестают обсуждать в Сети.
Впрочем, телеведущая ничем себя не выдала и лишь лучезарно улыбалась, позируя фотографам вместе с давней подругой-дизайнером.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба