Ксения Собчак, Дарья Мороз и другие звезды поддержали Константина Богомолова на премьере его нового сериала

Накануне вечером звезды собрались на масштабной премьере первого сериала Константина Богомолова (ранее известном исключительно в качестве театрального режиссера и актера) «Содержанки». Картину зрителям представил сам автор, а также актеры: Софья Эрнст, Марина Зудина, Владимир Мишуков, Александра Ревенко, Мария Фомина и другие.
Разумеется, к Ксении Собчак, которую уже не первый месяц подозревают в романе с Константином, было приковано особое внимание. Тем более что на мероприятии присутствовала и экс-супруга режиссера Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в сериале. Но все участники этого любовного треугольника вместе не фотографировались и не общались.
Посмотреть первую серию и поздравить коллег по цеху с премьерой приехали Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Яна Рудковская, Ксения Соловьева и другие знаменитости.
«Содержанки» – многосерийный фильм о жестких нравах светской Москвы, в которой уживаются содержанки, их покровители и сводники. В эту жизнь предстоит окунуться двум героиням: умной провинциалке Даше (в исполнении Софьи Эрнст), которая приехала покорять столицу, и следователю Лене (в исполнении Дарьи Мороз), которой придется разворошить этот «улей» в связи с расследованием жестокого убийства одной из девушек. Следственные действия приведут Лену на закрытые вечеринки, аукционы и в шикарные рестораны, а новые знакомства с «московской элитой» перевернут ее жизнь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / START