Ксения Собчак, Дарья Мороз и другие звезды поддержали Константина Богомолова на премьере его нового сериала

Накануне вечером звезды собрались на масштабной премьере первого сериала Константина Богомолова (ранее известном исключительно в качестве театрального режиссера и актера) «Содержанки». Картину зрителям представил сам автор, а также актеры: Софья Эрнст, Марина Зудина, Владимир Мишуков, Александра Ревенко, Мария Фомина и другие.

Разумеется, к Ксении Собчак, которую уже не первый месяц подозревают в романе с Константином, было приковано особое внимание. Тем более что на мероприятии присутствовала и экс-супруга режиссера Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в сериале. Но все участники этого любовного треугольника вместе не фотографировались и не общались.