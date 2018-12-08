Ксения Собчак, Алена Долецкая, Тина Канделаки и другие звезды посетили премьеру спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина

В минувшую пятницу, 7 декабря, в золотой башне «Меркурий» состоялась премьера спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина «АЙ ФАК. Трагедия». Закрытый показ посетили Ксения Собчак, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук, Тина Канделаки, Маргарита Пушкина и многие другие.

Ксения Собчак и Алена Долецкая, не сговариваясь, выбрали светлые наряды, которые выгодно смотрелись на контрасте с окружающей средой в темных оттенках (галерею можно листать с помощью «стрелочек»).