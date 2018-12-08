Ксения Собчак, Алена Долецкая, Тина Канделаки и другие звезды посетили премьеру спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина

В минувшую пятницу, 7 декабря, в золотой башне «Меркурий» состоялась премьера спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина «АЙ ФАК. Трагедия». Закрытый показ посетили Ксения Собчак, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук, Тина Канделаки, Маргарита Пушкина и многие другие.
Ксения Собчак и Алена Долецкая, не сговариваясь, выбрали светлые наряды, которые выгодно смотрелись на контрасте с окружающей средой в темных оттенках (галерею можно листать с помощью «стрелочек»).
История об отношениях человека с искусственным интеллектом и новых ценностях 21 века основана на романе Виктора Пелевина iPhuck 10. Основные роли исполнили Дарья Мороз, Игорь Миркурбанов, Даниил Газизуллин, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Гладстон Махиб, Василий Михайлов и Игорь Титов.
Текст: Роза Ветрова
Фото: архивы пресс-служб