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Ксения Раппопорт, Инга Оболдина и другие звезды на открытии фестиваля «ГОРЬКИЙ Fest»

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Ксения Раппопорт

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20 июля в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие II фестиваля нового кино «ГОРЬКИЙ fest».

Минувшим днем в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось торжественное открытие II фестиваля нового кино «ГОРЬКИЙ fest».

Президент кинофестиваля Михаил Пореченков выступил с приветственным словом, в котором поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и администрацию и лично мэра города Владимира Панова за поддержку и помощь, которую они оказали в организации фестиваля. В день открытия были вручены первые призы. Статуэтку «За вклад в отечественный кинематограф» получил режиссер Владимир Хотиненко, а награду «За вклад в мировой кинематограф» — режиссер Никита Михалков.

«Обязательно ходите на кинопоказы, и, надеюсь, вы будете радоваться за наш кинематограф», — обратился Пореченков к нижегородцам, рассказывая о двенадцати площадках, где в этом году будут транслироваться фильмы конкурсной программы. Президент фестиваля представил членов жюри основной конкурсной программы «Встряска». В этом году фильмы-конкурсанты будут оценивать режиссер Николай Досталь, актер Анатолий Белый, режиссер Ирина Волкова и художник Елена Окопная.

«Делать фестиваль в родном городе - моя давняя мечта и потому особая ответственность. «ГОРЬКИЙ fest» - фестиваль профессиональный, мы с особой тщательностью подходим к отбору фильмов в программу, и для нас остается принципиально важным, чтобы не только профессионалы киноиндустрии, но и простые зрители, нижегородцы, смогли познакомиться с новыми российскими фильмами, которые не всегда доходят до широкого проката. Именно поэтому они на равных условиях и совершенно бесплатно смогут посмотреть конкурсную программу «Встряска», собранную из фильмов разных форм, в кинотеатрах Нижнего Новгорода. Мы очень хотим, чтобы все ходили в кино и говорили своим близким, что надо ходить в кино», — призналась со сцены продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Среди гостей, посетивших открытие кинофестиваля, были замечены Никита и Артем Михалковы, Ксения Раппопорт, Владимир Хотиненко, Инга Оболдина, Владимир Мишуков, Сергей Мокрицкий, Анна Чурина, Алексей Петрухин, Елена Валюшкина, Наталья Лесниковская и другие.

Артем Михалков, Ксения Раппопорт, Никита Михалков, Оксана Михеева, Михаил Пореченков

II фестиваль нового кино «ГОРЬКИЙ fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля.

Фото: пресс-служба, instagram

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