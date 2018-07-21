Ксения Раппопорт, Инга Оболдина и другие звезды на открытии фестиваля «ГОРЬКИЙ Fest»

«Обязательно ходите на кинопоказы, и, надеюсь, вы будете радоваться за наш кинематограф», — обратился Пореченков к нижегородцам, рассказывая о двенадцати площадках, где в этом году будут транслироваться фильмы конкурсной программы. Президент фестиваля представил членов жюри основной конкурсной программы «Встряска». В этом году фильмы-конкурсанты будут оценивать режиссер Николай Досталь, актер Анатолий Белый, режиссер Ирина Волкова и художник Елена Окопная.

«Делать фестиваль в родном городе - моя давняя мечта и потому особая ответственность. «ГОРЬКИЙ fest» - фестиваль профессиональный, мы с особой тщательностью подходим к отбору фильмов в программу, и для нас остается принципиально важным, чтобы не только профессионалы киноиндустрии, но и простые зрители, нижегородцы, смогли познакомиться с новыми российскими фильмами, которые не всегда доходят до широкого проката. Именно поэтому они на равных условиях и совершенно бесплатно смогут посмотреть конкурсную программу «Встряска», собранную из фильмов разных форм, в кинотеатрах Нижнего Новгорода. Мы очень хотим, чтобы все ходили в кино и говорили своим близким, что надо ходить в кино», — призналась со сцены продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Среди гостей, посетивших открытие кинофестиваля, были замечены Никита и Артем Михалковы, Ксения Раппопорт, Владимир Хотиненко, Инга Оболдина, Владимир Мишуков, Сергей Мокрицкий, Анна Чурина, Алексей Петрухин, Елена Валюшкина, Наталья Лесниковская и другие.