Ксения Бородина, Елена Борщева и другие гости Vereteno Ball

Мероприятие началось с презентации фильма «Инопланетянин», который повествует о «новых людях» и тех способностях, которыми каждый из нас в скором времени будет обладать. В ролях: Анар Халилов, Мари Мирай, Саша Киселева и другие.

Среди звездных гостей можно было увидеть Ксению Бородину, Елену Борщеву, Елену Князеву, Александру Киселеву, Настю Пикси, Александру Белякову и многих других. Гости вечера должны были соблюсти дресс-код Black Tie creative и продемонстрировать свои креативные способности.