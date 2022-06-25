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Ксения Бородина, Елена Борщева и другие гости Vereteno Ball
Сказочный показ «VERETENO BALL» — русский аналог Met Gala — состоялся 24 июня в столичном кинотеатре «Октябрь».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
Мероприятие началось с презентации фильма «Инопланетянин», который повествует о «новых людях» и тех способностях, которыми каждый из нас в скором времени будет обладать. В ролях: Анар Халилов, Мари Мирай, Саша Киселева и другие.
Среди звездных гостей можно было увидеть Ксению Бородину, Елену Борщеву, Елену Князеву, Александру Киселеву, Настю Пикси, Александру Белякову и многих других. Гости вечера должны были соблюсти дресс-код Black Tie creative и продемонстрировать свои креативные способности.
Фото: архив пресс-службы