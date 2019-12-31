Ксения Алферова, Ольга Ломоносова с семьей и другие на премьере шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз»
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Фото: Пресс-служба
В ЦСКА «Арена» прошла премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Главную роль в спектакле сыграла двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.
На премьере шоу побывали Ксения Алферова, Ольга Ломоносова, Анатолий Руденко, Анна Бегунова, Ирина Йовович и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба
Известные российские театральные художники Вадим Воля и Ольга Тумакова смонтировали на ледовой арене огромный экран, благодаря которому герои «перемещались» в разные миры.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сыграл в «Волшебнике страны Оз» роль демонической колдуньи Брунгильды. Для этого спортсмен даже научился кататься с метлой. «Для меня это необычно —корсет, большой колпак и метла, - говорит Роман Костомаров. — Хотя я уже не раз исполнял женские роли в телевизионных проектах, но в этом шоу есть отличная возможность по-актерски отыграть эту характерную роль. Наша дочка перед этим спектаклем пересмотрела все киноверсии сюжета, и все время пыталась разгадать, какими будут наши образы и костюмы, она мечтала посмотреть этот спектакль в нашем исполнении».
«Посещение спектаклей Ильи Авербуха для нас — обязательный пункт новогодней программы. Я знаю, что у него получается не шоу, а именно спектакль, с правильной атмосферой и чистыми детскими эмоциями. Дороти в исполнении просто невероятная, но, конечно, самое большое удивление — это Роман Костомаров», — призналась Ксения Алферова.
Фото: Пресс-служба
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