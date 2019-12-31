passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ксения Алферова, Ольга Ломоносова с семьей и другие на премьере шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 24

Ксения Алферова

Фото: Пресс-служба

Премьера состоялась 30 декабря.

В ЦСКА «Арена» прошла премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Главную роль в спектакле сыграла двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.

На премьере шоу побывали Ксения Алферова, Ольга Ломоносова, Анатолий Руденко, Анна Бегунова, Ирина Йовович и другие знаменитости.

Фото: Пресс-служба

Известные российские театральные художники Вадим Воля и Ольга Тумакова смонтировали на ледовой арене огромный экран, благодаря которому герои «перемещались» в разные миры.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сыграл в «Волшебнике страны Оз» роль демонической колдуньи Брунгильды. Для этого спортсмен даже научился кататься с метлой. «Для меня это необычно —корсет, большой колпак и метла, - говорит Роман Костомаров. — Хотя я уже не раз исполнял женские роли в телевизионных проектах, но в этом шоу есть отличная возможность по-актерски отыграть эту характерную роль. Наша дочка перед этим спектаклем пересмотрела все киноверсии сюжета, и все время пыталась разгадать, какими будут наши образы и костюмы, она мечтала посмотреть этот спектакль в нашем исполнении».

«Посещение спектаклей Ильи Авербуха для нас — обязательный пункт новогодней программы. Я знаю, что у него получается не шоу, а именно спектакль, с правильной атмосферой и чистыми детскими эмоциями. Дороти в исполнении просто невероятная, но, конечно, самое большое удивление — это Роман Костомаров», — призналась Ксения Алферова.

Фото: Пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!