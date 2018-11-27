Ксения Собчак, Ясмина Муратович и другие светские львицы оценили яркую коллекцию Fausto Puglisi

В понедельник, 26 ноября, прибывший по приглашению Boutique No7 и галереи «Времена Года» итальянский дизайнер Фаусто Пуглиси принимал гостей на презентации своей новой коллекции Fausto Puglisi SS 2019. Многочисленных гостей встречала Ксения Собчак, давняя поклонница маэстро.
Новая коллекция была вдохновлена работами американских дизайнеров — Стивена Берроуза из 70-х и Нормы Камали из 90-х: красочная спортивная одежда из лайкры с эпатажными вечерними платьями, экстремальные вырезы и юбки пеньюар с кутюрной вышивкой.
Первыми познакомились с новой коллекцией и сделали памятное фото с Фаусто: Инга Берман, Ясмина Муратович, Надя Миссбах, Дарья Клюкина, Вика Короткова, Мария Мельникова, Анжелика Тиманина, Ассоль, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, Лиза Моряк и другие.
Фото: архивы пресс-служб