Ксения Собчак, Ясмина Муратович и другие светские львицы оценили яркую коллекцию Fausto Puglisi

Новая коллекция была вдохновлена работами американских дизайнеров — Стивена Берроуза из 70-х и Нормы Камали из 90-х: красочная спортивная одежда из лайкры с эпатажными вечерними платьями, экстремальные вырезы и юбки пеньюар с кутюрной вышивкой.

Первыми познакомились с новой коллекцией и сделали памятное фото с Фаусто: Инга Берман, Ясмина Муратович, Надя Миссбах, Дарья Клюкина, Вика Короткова, Мария Мельникова, Анжелика Тиманина, Ассоль, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, Лиза Моряк и другие.

Фото: архивы пресс-служб