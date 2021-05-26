Крутой с красавицей-женой, Судзиловская в бежевом и другие звезды на премьере «Левши»

Одними из первых на спектакле побывали: Игорь и Ольга Крутые, Алена Долецкая, Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Наталья Давыдова, Надежда Оболенская, Сати Спивакова, Гузель Яхина, Дмитрий Глуховский, Маша Федорова и другие известные личности.

Игорь Крутой появился в театре в черном костюме и рубашке нежного-голубого оттенка. Его супруга Ольга также остановила свой выбор на черном брючном костюме и топе такого же оттенка. Элегантный образ жены композитора завершила небольшая черная сумка с яркими деталями.

Олеся Судзиловская тоже побывала на премьере в компании своей второй половинки. Они, как и чета Крутых, оделись в тон друг другу, но предпочли светлые оттенки. Актриса выбрала брюки цвета капучино, светло-голубой топ и бежевый жакет с коротким рукавом-фонариком. Ее супруг Сергей Дзебань позировал фотографам в легких брюках серо-голубого цвета, пиджаке цвета асфальта, белой футболке и в головном уборе.