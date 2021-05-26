Крутой с красавицей-женой, Судзиловская в бежевом и другие звезды на премьере «Левши»
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Фото: Пресс-служба
Одними из первых на спектакле побывали: Игорь и Ольга Крутые, Алена Долецкая, Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Наталья Давыдова, Надежда Оболенская, Сати Спивакова, Гузель Яхина, Дмитрий Глуховский, Маша Федорова и другие известные личности.
Игорь Крутой появился в театре в черном костюме и рубашке нежного-голубого оттенка. Его супруга Ольга также остановила свой выбор на черном брючном костюме и топе такого же оттенка. Элегантный образ жены композитора завершила небольшая черная сумка с яркими деталями.
Олеся Судзиловская тоже побывала на премьере в компании своей второй половинки. Они, как и чета Крутых, оделись в тон друг другу, но предпочли светлые оттенки. Актриса выбрала брюки цвета капучино, светло-голубой топ и бежевый жакет с коротким рукавом-фонариком. Ее супруг Сергей Дзебань позировал фотографам в легких брюках серо-голубого цвета, пиджаке цвета асфальта, белой футболке и в головном уборе.
Фото: Пресс-служба
Бизнес-леди Надежда Оболенцева для вечера в Театре Наций выбрала стильное мини-платье светлого оттенка, подчеркнувшее ее стройную фигуру и загорелую кожу, а также длинный жакет цвета топленого молока.
Фото: пресс-служба
Наталья Давыдова позировала перед камерами в белом платье максимальной длины и оригинального кроя. Из обуви она выбрала минималистичные босоножки на каблуке, а яркой деталью ее образа стал клатч лимонного оттенка.
Фото: Пресс-служба
Поставил «Левшу» режиссер Максим Диденко. Главные роли в спектакле исполнили: Евгений Стычкин и прима Мариинского театра Диана Вишнёва. В другом составе на сцене появляются Александр Якин и солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова.
Хореографом постановки стал Владимир Варнава. С Максимом Диденко он сотрудничал на спектаклях «Пассажир», «Добрые люди злые песни», «Цирк», «Собачье сердце», «Беги, Алиса, беги» и перформансе «Коллайдер». Диана Вишнёва танцевала в балете Варнавы «Петрушка» во время Дягилевского фестиваля.
Фото: Пресс-служба
Идея пригласить для участия в спектакле балерину Диану Вишнёву принадлежит художественному руководителю Театра Наций Евгению Миронову. Для Вишнёвой роль Блохи — продолжение линии, начатой в 2007 году авангардным спектаклем режиссера Андрея Могучего «Silenzio. Диана Вишнева», в котором она была главной героиней и танцовщицей.
«Блоха наравне с Левшой — главный персонаж спектакля. Блоха, когда-то произведение ювелирного мастерства, заморская диковинка, обретает человечность, душу и сердце благодаря Левше, в итоге становится никому не нужной, — рассказывает Диана Вишнева. — При всей лубочности повести Лескова, в ней звучат темы, скрытые в каждом из нас. Что такое образ русской души? Что такое "русскость" с ее болью, печалью и тоской, глубинкой? Я окунулась в работу над спектаклем и во внутренний диалог с самой собой на эти темы».
Фото и видео: Пресс-служба, Instagram/ @victoriyazva
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