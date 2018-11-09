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Кристина Асмус, Юлия Началова, Екатерина Варнава и другие знаменитости оценили первую книгу Жанны Мартиросян

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жанна Левина-Мартиросян с мамой, дочкой Жасмин и супругом Гариком Мартиросяном

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Супруга известного телеведущего, комика и шоумена Гарика Мартиросяна Жанна представила свою первую книгу «Дневник жены юмориста».

8 ноября звезды собрались в арт-пространстве Community на презентации книги Жанны Левиной-Мартиросян «Дневник жены юмориста». В нее вошли 47 историй — по признанию автора, нереальных, но основанных на реальных событиях.

«Презентация книги — это веселый и совершенно нескучный праздник, как оказалось. Я благодарна всем и каждому за этот вечер и, конечно, уже решилась на вторую книгу. Хорошую вечеринку надо повторить, не правда ли?» — заявила Жанна во время мероприятия, на котором, конечно, присуствовали и ее супруг с дочерью, а также тещей.

Помимо родных, поддержать начинающего автора пришли и многие звезды — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Зара, Кристина Асмус, Анна Седокова, Тигран Кеосаян, Анна Хилькевич, Юлия Началова и другие. Гости не только услышали несколько рассказов в прочтении Екатерины Варнавы, Марины Кравец и Арарата Кещяна, но и увидели забавный мультфильм, снятый по мотивам одного из них.

«Дневник жены юмориста» уже в продаже во всех книжных магазинах страны, а все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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