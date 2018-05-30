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Красавица-дочь поддержала актрису Евгению Крюкову на показе новой коллекции ее собственного бренда

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Евгения Крюкова
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Актриса Евгения Крюкова презентовала коллекцию сезона Осень-Зима 2018/19 под собственным брендом Evgeniya Kryukova Couture.

Во вторник, 29 мая, актриса и дизайнер Евгения Крюкова пригласила друзей на презентацию новой коллекции своего бренда Evgeniya Kryukova Couture. В московском лофт-пространстве LOFT 19.0.5. были замечены Анна Тихомирова, Ирина Чайковская, Татьяна Котова, Мария Лемешева, Евгения Малахова, Ольга Зайцева, Яна Крайнова, Олеся Бословяк, Ирина Лачина, Екатерина Дробыш, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Антонина Клименко, Мирослава Михайлова, Кристина Пирова Лола, Евгения Ветрогон, Мария Лобанова, Поля Полякова , Эльга Сэпп, Евгения Короткевич, Светлана Амова, Анна Русска, Елена Нигматуллина , Сергей Рзаев, Инна Гинкевич, Екатерина Полозова, Анна Ким, Наталья Тюльпанова, Юлия Пош, Анна Круглова.

Пожалуй, одной из главных персон на этом показе стала дочь актрисы Дуня Карева. Девушка скромно позировала с мамой.

Коллекция сезона Осень-Зима 2018/19 носит название «Ветер перемен» и создана для женщин, которые не боятся заявить о себе в обществе и могут с утра надеть платье с вышивкой и россыпью камней, ориентируясь не на модные тренды, а на свои ощущения и желания.

Мягкие брючные костюмы, уютные свитера и платья из шерсти и шелка — законченные произведение искусства и одновременно холсты, на которых можно продолжать творить, дополняя каждый образ аксессуарами. Евгения Крюкова талантливо демонстрирует, как это можно сделать, используя созданные ею вручную украшения из фарфора и керамики.

Фото: архивы пресс-служб

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