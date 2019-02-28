Красавец Джуд Лоу, дерзкая Бри Ларсон, элегантная Джемма Чан и другие звезды на гала-показе «Капитан Марвел»

В минувшую среду в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне состоялся гала-показ блокбастера MARVEL «Капитан Марвел». На красной дорожке и в зале были замечены актеры Джуд Лоу, Бри Ларсон, Джемма Чан, Сэмюэл Л. Джексон, Лашана Линч, а также режиссеры Анна Боден и Райан Флек, продюсеры Виктория Алонсо и Джонатан Шварц, и другие звезды.
«Впервые во вселенной MARVEL главным героем становится женщина: пилот ВВС Кэрол Дэнверс пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из самых сильных супергероев в галактике. Чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий», — гласит пресс-релиз.
В России фильм выйдет в прокат с 7 марта.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: eastnews, YouTube