Красавец Джуд Лоу, дерзкая Бри Ларсон, элегантная Джемма Чан и другие звезды на гала-показе «Капитан Марвел»

«Впервые во вселенной MARVEL главным героем становится женщина: пилот ВВС Кэрол Дэнверс пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из самых сильных супергероев в галактике. Чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий», — гласит пресс-релиз.

В России фильм выйдет в прокат с 7 марта.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: eastnews, YouTube