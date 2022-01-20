Козловский под руку с Акиньшиной, загадочные Бондарчук с Андреевой и другие звезды на премьере «Карамора»

19 января в кинотеатре «Октябрь» звезды собрались по случаю презентации нового проекта Данилы Козловского «Карамора». Светская явка была в этот вечер как в лучшие доковидные времена. Многообещающую премьеру посетили Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова, Мария Андреева, Евгений Стычкин, Владимир Познер и другие знаменитости.

Поддержать Данилу Козловского приехала и актриса Оксана Акиньшина. Поклонники давно подозревают, что дружеские отношения звезд уже переросли в романтические и хотя ни Данил, ни Оксана не комментируют слухи о своем романе, в этот вечер они держались вместе и выглядели невероятно счастливыми.