Козловский под руку с Акиньшиной, загадочные Бондарчук с Андреевой и другие звезды на премьере «Карамора»В столичном кинотеатре этим вечером собрался весь свет высшего общества
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
19 января в кинотеатре «Октябрь» звезды собрались по случаю презентации нового проекта Данилы Козловского «Карамора». Светская явка была в этот вечер как в лучшие доковидные времена. Многообещающую премьеру посетили Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова, Мария Андреева, Евгений Стычкин, Владимир Познер и другие знаменитости.
Поддержать Данилу Козловского приехала и актриса Оксана Акиньшина. Поклонники давно подозревают, что дружеские отношения звезд уже переросли в романтические и хотя ни Данил, ни Оксана не комментируют слухи о своем романе, в этот вечер они держались вместе и выглядели невероятно счастливыми.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Не смогли пропустить такое событие и ставшие недавно родителями Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Для выхода в свет супруги выбрали элегантный total black, отказавшись от акцентных деталей или кричащих украшений. Парные образы смотрелись вполне гармонично и лаконично. Особенно эффектно смотрелся брючный костюм в мужском стиле на молодой маме, которая достаточно быстро вернулась в форму после родов. Влюбленные держались за руки весь вечер, демонстрируя семейную идилию.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Внимание гостей в этот вечер привлекла еще одна эффектная пара. Актер Максим Виторган пришел поддержать свою возлюбленную, которая приняла участие в съемках сериала. Нино Нинидзе предстала перед публикой в облегающем черном макси-платье без бретелей, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру. Пара выглядела невероятно гармонично, и не стеснялась выражать свои чувства на камеру.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Актриса Варвара Шмыкова появилась на светском мероприятии под руку со своим возлюбленным. Для выхода в свет пара выбрала стильные брючные костюмы, отдав предпочтение, как и многие присутствующие, элегантному total black.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Данила Козловский выступил в проекте одновременно в качестве режиссера и актера. Съемки сериала проходили с августа 2019-го по январь 2021 года в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. Всего в проекте было задействовано более 150 актеров, для которых специально изготовили около 700 оригинальных костюмов.
«У "Караморы" очень сложный жанр: это не драма в чистом виде и не комедия — по способу существования сериал ближе к комиксу», — подготавливает зрителей пресс-служба Козловского. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.
Сериал будет доступен с 20 января на видеосервисе Start.
Фото: Макс Светский/Passion.ru