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Кожевникова в наряде в стиле 70-х, стройная Муцениеце и другие звезды на премьере фильма «Подольские курсанты»

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Полина и Дмитрий Дибровы с сыном

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Первый показ фильма Вадима Шмелева состоялся 2 ноября в кинотеатре «Октябрь». Многие гости прибыли на мероприятие семьями.

В Москве прошла премьера фильма «Подольские курсанты». В кинотеатре на красной дорожке фотографам позировали члены съемочной группы и звездные гости: Дарья Повереннова, Мария Лемешева, Ольга Кабо с сыном, Мария Кожевникова, Валерий Сюткин с женой и дочерью, Евгений Дятлов с супругой, Агата Муцениеце, Владимир Познер, Даниил Спиваковский с детьми и женой и другие знаменитости.

Мария Кожевникова для выхода в свет выбрала наряд в стиле парижского шика 1970-х годов. Актриса и многодетная мать надела брюки-клеш, полупрозрачную блузу, кейп и беретку. Завершили образ Марии длинные кожаные перчатки, широкий ремень и сумка Chanel.

Мария Кожевникова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Сильно похудевшая после развода Агата Муцениеце сой выбор остановила на брючном костюме бежевого оттенка. Актриса нанесла неяркий макияж с акцентом на глаза и сделала гладкую укладку и с высоким тугим пучком на затылке.

Агата Муцениеце

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Дарья Повереннова на премьеру надела широкие брюки, грубые ботинки, блузу асимметричного кроя и короткую шинель — с отсылкой на сюжет фильма.

Дарья Повереннова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Ольга Кабо прибыла в кинотеатр «Октябрь» с сыном Виктором. Актриса выбрала для себя и наследника семейный лук из джинсов, белых водолазок и голубых жакетов.

Ольга Кабо с сыном

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать с регулярными частями 43-й Армии фашистов, пока не подоспеет подкрепление. Мальчишки на 12 дней стали преградой на пути врага к столице. Большинство из трех с половиной тысяч молодых бойцов погибли на поле боя.

Главные роли в фильме исполнили: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артем Губин, Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.

В прокат картина выходит 4 ноября 2020 года.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: youtube-канал Central Partnership

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