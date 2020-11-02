Кожевникова в наряде в стиле 70-х, стройная Муцениеце и другие звезды на премьере фильма «Подольские курсанты»

В Москве прошла премьера фильма «Подольские курсанты». В кинотеатре на красной дорожке фотографам позировали члены съемочной группы и звездные гости: Дарья Повереннова, Мария Лемешева, Ольга Кабо с сыном, Мария Кожевникова, Валерий Сюткин с женой и дочерью, Евгений Дятлов с супругой, Агата Муцениеце, Владимир Познер, Даниил Спиваковский с детьми и женой и другие знаменитости.

Мария Кожевникова для выхода в свет выбрала наряд в стиле парижского шика 1970-х годов. Актриса и многодетная мать надела брюки-клеш, полупрозрачную блузу, кейп и беретку. Завершили образ Марии длинные кожаные перчатки, широкий ремень и сумка Chanel.