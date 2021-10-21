Гришаева - с мужем, Безруков - из больницы и другие звезды на презентации военной драмы

Несмотря на это, гостей и создателей киноленты «Учености плоды» Сергей поприветствовал по видеосвязи. На премьеру не смог приехать Федор Бондарчук, который сыграл в фильме одну из действующих ролей.

Зато со звездными зрителями пообщалась исполнительница главной роли Настасья Кербенген, которая выбрала длинное нежно-голубое блестящее платье. В макияже она сделала акцент на глазах.