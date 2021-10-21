passion.ru
3 мин.

Гришаева - с мужем, Безруков - из больницы и другие звезды на презентации военной драмы

20 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова. Показ посетили создатели киноленты и известные актеры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Настасья Кербенген

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

В числе первых гостей, пришедших на премьеру, была актриса Мария Кожевникова. Удивительно, но в этот раз она выбрала не элегантный наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру, а черную толстовку и плащ такого же цвета. Образ дополнили ботильоны на высоком каблуке. Мария не стала заморачиваться с макияжем и прической, надев черные очки и накинув капюшон.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

Премьеру фильма посетила Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым. Актриса отдала предпочтение элегантному брючному костюму серого цвета, распустила волосы и сделала нюдовый мейк.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

С супругом пришла и Дарья Повереннова. Влюбленные поженились 14 февраля 2021 года, а до свадьбы они встречались 8 лет.

Дарья Повереннова с мужем

Дарья Повереннова с мужем

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

А вот Александр Чистяков пришел на премьеру без своей супруги, певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюк’oZa.

Александр Чистяков

Александр Чистяков

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

Гурам Баблишвили, актер и бывший муж Анфисы Чеховой, в этот вечер тоже был без жены, которая весной этого года родила ему сына.

Гурам Баблишвили

Гурам Баблишвили

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

К сожалению, премьеру фильма не смог посетить и исполнитель главной роли Сергей Безруков, который был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции.

Сергей Безруков

Сергей Безруков

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

«Дорогие друзья, я чувствую себя замечательно, не переживайте, все хорошо. Я бы ушел на удаленку, но дело в том, что мне некуда уйти на удаленку, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты плюс у меня дети маленькие, поэтому я, во избежание заражения их, на всякий случай...» - сообщил народный артист в своем микроблоге.

Несмотря на это, гостей и создателей киноленты «Учености плоды» Сергей поприветствовал по видеосвязи. На премьеру не смог приехать Федор Бондарчук, который сыграл в фильме одну из действующих ролей.

Зато со звездными зрителями пообщалась исполнительница главной роли Настасья Кербенген, которая выбрала длинное нежно-голубое блестящее платье. В макияже она сделала акцент на глазах.

Настасья Кербенген

Настасья Кербенген

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба

Премьеру фильма также посетили: оператор Андрей Гуркин, композитор Сергей Шустицкий, Валдис Пельш, Николай Расторгуев, Михаил Сегал, Алексей Агранович, Игорь Толстунов, Вячеслав Гришечкин и многие другие.

Действия картины происходят в 1944 году в оккупированном селе Михайловское, куда из Германии в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер (Настасья Кербенген). Она общается с солдатами вермахта и местными крестьянами, рассказывая им о великом русском поэте и писателе. По иронии Мария влюбляется в сельского умельца Сергея (Сергей Безруков) и вступает с ним в отношения, которые для обоих недопустимы и губительны. Ситуацию осложняет еще то, что из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности. Сергей, командир партизанского отряда Беспалов (Федор Бондарчук) и местные жители не могут этого допустить и готовы сражаться за достояние своей страны, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью.

Фильм «Учености плоды» выходит в прокат 21 октября 2021 года.

Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба