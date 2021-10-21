Гришаева - с мужем, Безруков - из больницы и другие звезды на презентации военной драмы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
В числе первых гостей, пришедших на премьеру, была актриса Мария Кожевникова. Удивительно, но в этот раз она выбрала не элегантный наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру, а черную толстовку и плащ такого же цвета. Образ дополнили ботильоны на высоком каблуке. Мария не стала заморачиваться с макияжем и прической, надев черные очки и накинув капюшон.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
Премьеру фильма посетила Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым. Актриса отдала предпочтение элегантному брючному костюму серого цвета, распустила волосы и сделала нюдовый мейк.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
С супругом пришла и Дарья Повереннова. Влюбленные поженились 14 февраля 2021 года, а до свадьбы они встречались 8 лет.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
А вот Александр Чистяков пришел на премьеру без своей супруги, певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюк’oZa.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
Гурам Баблишвили, актер и бывший муж Анфисы Чеховой, в этот вечер тоже был без жены, которая весной этого года родила ему сына.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
К сожалению, премьеру фильма не смог посетить и исполнитель главной роли Сергей Безруков, который был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
«Дорогие друзья, я чувствую себя замечательно, не переживайте, все хорошо. Я бы ушел на удаленку, но дело в том, что мне некуда уйти на удаленку, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты плюс у меня дети маленькие, поэтому я, во избежание заражения их, на всякий случай...» - сообщил народный артист в своем микроблоге.
Несмотря на это, гостей и создателей киноленты «Учености плоды» Сергей поприветствовал по видеосвязи. На премьеру не смог приехать Федор Бондарчук, который сыграл в фильме одну из действующих ролей.
Зато со звездными зрителями пообщалась исполнительница главной роли Настасья Кербенген, которая выбрала длинное нежно-голубое блестящее платье. В макияже она сделала акцент на глазах.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба
Премьеру фильма также посетили: оператор Андрей Гуркин, композитор Сергей Шустицкий, Валдис Пельш, Николай Расторгуев, Михаил Сегал, Алексей Агранович, Игорь Толстунов, Вячеслав Гришечкин и многие другие.
Действия картины происходят в 1944 году в оккупированном селе Михайловское, куда из Германии в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер (Настасья Кербенген). Она общается с солдатами вермахта и местными крестьянами, рассказывая им о великом русском поэте и писателе. По иронии Мария влюбляется в сельского умельца Сергея (Сергей Безруков) и вступает с ним в отношения, которые для обоих недопустимы и губительны. Ситуацию осложняет еще то, что из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности. Сергей, командир партизанского отряда Беспалов (Федор Бондарчук) и местные жители не могут этого допустить и готовы сражаться за достояние своей страны, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью.
Фильм «Учености плоды» выходит в прокат 21 октября 2021 года.
Фото: Ксения Угольникова/Пресс-служба