Ковальчук в ботфортах, Маликова в испанском стиле на премии «Суперсемья-2021»

Среди звездного ж.ри премии были: Юлия Ковальчук, которая и сама получила награду в номинации «Супермама», Меседа Багаудинова, Анжелика Агурбаш, Инна Маликова, Алика Смехова, которая также была и ведущей праздника, Александр Невзоров, Наталья Ибадин (гр. «Банд’Эрос»), dj Денис Агамиров.

Юлия КОвальчук для выхода в свет и получения награды выбрала лаконичный черный образ: певица надела ботфорты, дерзкую мини-юбку и блузу асимметричного кроя с рукавами-фонариками. Стилисты нанесни ей нежный персиковый макияж и сделали укладку с «мягкими» локонами.