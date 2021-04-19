Ковальчук в ботфортах, Маликова в испанском стиле на премии «Суперсемья-2021»
Фото: Пресс-служба
Среди звездного ж.ри премии были: Юлия Ковальчук, которая и сама получила награду в номинации «Супермама», Меседа Багаудинова, Анжелика Агурбаш, Инна Маликова, Алика Смехова, которая также была и ведущей праздника, Александр Невзоров, Наталья Ибадин (гр. «Банд’Эрос»), dj Денис Агамиров.
Юлия КОвальчук для выхода в свет и получения награды выбрала лаконичный черный образ: певица надела ботфорты, дерзкую мини-юбку и блузу асимметричного кроя с рукавами-фонариками. Стилисты нанесни ей нежный персиковый макияж и сделали укладку с «мягкими» локонами.
Фото: Пресс-служба
Инна Маликова тоже выбрала платье черного цвета, но предпочла спанский стиль. Ее наряд отличали воланы и разрез до бедра. В тон одежде артистка выбрала и босоножки.
Фото: Пресс-служба
Ведущая церемонии, народная артистка Алика Смехова появилась на публике в «золотом» ссо сверкающей вышивкой, подчеркнувшей ее фигуру и оттенок кожи.
Фото: Пресс-служба
Титул «Суперсемья года» получили три семьи:
- семья музыканта Антона Беляева (гр. «Therr Maitz»)
- Ирина Маирко с дочерью Миланой
- семья Регины Райнис
Победители в номинациях «Супер Мама Успех Года» - Светлана Ермолова, «Супер Стар Мама года» - Юлия Ковальчук, «Супер Мама Голос» - София Эззиати, «Супер Мама Бьюти Года» - Маргарита Цвитненко, «Супер Мама Дизайнер года» - Алла Кравченко, «Супер Мама Инвестор Года» - Олеся Фролова, «Супер Муз Мама Года» - Меседа, «Супер Мама Ресторатор Года» - Оксана Малашкина, «Супер Мама Писатель» - Евгения Ванахт, «Супер Мама Благотворительность Года» - Юлианна Винер, Супер Модель года» - Милана Баянкина, «Супер Арт года» - Дарья Ганжа, «Супер Обаяние Года» - Мэри-Энн Пульвер, «Супер Интеллект Года» - Сослан Семенов, «Супер Сестры Года» - Арина и Софья Калинины, «Супер Мини Звезда Boy Года» - Егор Сорокин, «Супер Baby Года» - Алена Кожина, «Супер обложка года» - Ксения Булах, Александра Булах, Лейла Аббасова, Фрам Даниил, «Супер Fashion Года» - Таисия Гаврилец, «Супер Прорыв года» - победили сестры Надежда и Мария Сидоровы, «Супер блогер ютуба года» - Итан Кид, «Супер Режиссер года» - Филипп Фрам. В спец номинации «Скоро мама» победила Ольга Кесаева, ей был вручён специальный приз - коляска от компании Orbitbaby.
Фото: пресс-служба организаторов мероприятия: Александр Тагаев, Тим Бертнев, Евгений Жуковский
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