Ковальчук и Чумаков, Жасмин, Агурбаш и другие звезды на церемонии Brand Awards — 2018

Ведущая вечера Юлия Барановская приковала к себе максимум внимания, надев вечернее платье с высокими разрезами, украшенное кружевом. А Юлия Ковальчук удивила скромным нарядом с принтом в виде роз.

Также по красной дорожке прошлись Катя Лель, Эмин Агаларов, Татьяна Терешина, Арман Давлетяров, Жасмин и другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба