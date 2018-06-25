Ковальчук и Чумаков, Гагарина, Семенович и другие звезды поздравили выпускников на масштабном концерте

23 июня в Москве большинство выпускников простились со школьной жизнью — по всему городу прогремели балы. По традиции один из них прошел в Кремлевском дворце при поддержке телеканала «Муз-ТВ».

Ведущими концерта стали Анна Семенович, Артем Шалимов и Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым. Звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили выпускников с их главных праздником, причем тех, кто именно выступал на сцене, выбрали сами гости концерта.