Ковальчук и Чумаков, Гагарина, Семенович и другие звезды поздравили выпускников на масштабном концерте

23 июня в Москве большинство выпускников простились со школьной жизнью — по всему городу прогремели балы. По традиции один из них прошел в Кремлевском дворце при поддержке телеканала «Муз-ТВ».
Ведущими концерта стали Анна Семенович, Артем Шалимов и Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым. Звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили выпускников с их главных праздником, причем тех, кто именно выступал на сцене, выбрали сами гости концерта.
В итоге вчерашние школьники зажгли под хиты Полины Гагариной, групп «Банд`Эрос», MBAND, «Дискотека Авария», «Фабрика», «Город 312», Жасмин, Алекса Малиновского и других артистов.
Выпускники и их близкие гуляли не только по Кремлю, но и в Александровском саду, на Красной площади и в Гостином дворе. Незабываемый вечер завершился красочным салютом.
Фото: пресс-служба