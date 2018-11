Котова, Шумакова, Караулова и другие звезды зажгли под хиты Элджея на парфюмерной вечеринке

Накануне вечером вся модная Москва собралась в клубе «Газгольдер» на вечеринке по случаю запуска новой коллекции ароматов для молодых и влюбленных My Kind Of Love by Kilian. Множество звездных гостей погрузились в атмосферу бесконечной свободы и драйва — было на что посмотреть и что попробовать. Знаменитости делали селфи в креативных и дерзких фотозонах, насладились короткометражными фильмами в камерном кинозале, сделали себе временные тату.