Костюшкин похвастался прессом, Тимати провел день с детьми: события из жизни звезд 23 марта
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Фото: Соцсети
Тимати опубликовал снимок с детьми. На фото музыкант стоит, приобняв дочку и маленького сына. Выйти на прогулку было отличной идеей, так как погода в столице в последние дни максимально к этому располагает.
Волочкова удивила поклонников помпезным декором своей спальни. Балерина поделилась в своем Telegram-канале снимком, на котором позирует завернутая в одеяло, стоя на кровати. Подписчики обратили внимание на поистине королевский дизайн комнаты. Фанаты заметили золотые вензеля, массивную хрустальную люстру, светлую мебель и воздушные ткани. Центральное место в спальне занимает бархатная кровать с отделкой из серебра. «Я очень люблю красоту во всем», — подписала снимок блондинка.
Фото: Соцсети
Жена Сергея Жигунова тоже продемонстрировала интерьер квартиры. Виктория Ворожбит опубликовала редкое семейное видео. В кадре актер распаковывает подарок. На фоне можно заметить интересные детали интерьера в квартире звезд. По всей видимости, Сергей и Виктория предпочитают классический стиль. Пол выложен плиткой, а рядом со стеной поставили кашпо с растением.
Юлия Барановская назвала место, в котором чувствует себя максимально спокойно и умиротворенно. «Говоря о местах, которые обладают сильной энергетикой не могу не выделить также Алтай. Находясь там, ощущаешь прилив сил и тотальное успокоение после суеты будничных дней. Еще с древности люди считали республику нечто большим, чем просто природным ресурсом. И на самом деле этот регион — настоящий источник мощнейшего потенциала положительной энергии, он хранит в себе множество сакральных мест. И он безумно разный: шаг влево, шаг вправо — разные картинки, на любой вкус», — поделилась телеведущая.
Сразу три красавицы сегодня порадовали поклонников фото без макияжа. Во всей натуральной красе предстали Дарья Клюкина, Дарья Мельникова и Нино Нинидзе. Последняя, по всей видимости, не очень довольна своим внешним видом. «Прыщи не проходят. Снова не выспалась. Губа лопнула», — пожаловалась Нино.
Фото: Соцсети
Наталья Рудова показала, из чего состоит ее обычный обед. Звезда «Универа» отметила, что во второй прием пищи обязательно должны входить свежие овощи.
Анастасия Тарасова рассказала, из чего состоит ее повседневный макияж. Девушка подчеркнула, что еще до нанесения косметики она подготавливает кожу к мейкапу. Обычно она использует тканевую маску и бальзам для губ. Звезда назвала продукты, которые входят в ее ежедневный макияж: тональная основа, румяна, гель для бровей и нюдовый карандаш для губ.
Ляйсан Утяшева опубликовала видео с репетиции своего танцевального спектакля Carmen. На нем гимнастка ловко поднимает мяч одной стопой. Ляйсан отметила, что она была одной из первых, кто показал этот трюк.
Евгения Медведева похвасталась сумкой за 315 тысяч рублей. Фигуристка опубликовала новое фото, на котором держит в руках роскошную сумку от Dior. Евгения признается, что является поклонницей этого бренда.
Стас Костюшкин похвастался спортивной фигурой на съемках рекламы. Женская половина аудитории артиста пришла в восторг от кадров с оголенным торсом кумира. «Красавец», «Что за тигр», «Это не мужчина, а мечта», «Мачо», «Красота зашкаливает», — написали представительницы прекрасного пола в комментариях.
Фото и видео: соцсети