Костюшкин похвастался прессом, Тимати провел день с детьми: события из жизни звезд 23 марта

Тимати опубликовал снимок с детьми. На фото музыкант стоит, приобняв дочку и маленького сына. Выйти на прогулку было отличной идеей, так как погода в столице в последние дни максимально к этому располагает.

Волочкова удивила поклонников помпезным декором своей спальни. Балерина поделилась в своем Telegram-канале снимком, на котором позирует завернутая в одеяло, стоя на кровати. Подписчики обратили внимание на поистине королевский дизайн комнаты. Фанаты заметили золотые вензеля, массивную хрустальную люстру, светлую мебель и воздушные ткани. Центральное место в спальне занимает бархатная кровать с отделкой из серебра. «Я очень люблю красоту во всем», — подписала снимок блондинка.