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Секси-мама Рози Хантингтон-Уайтли показала бесконечные ноги в мини на BRIT Awards 2018

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Рози Хантингтон-Уайтли
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Вчера вечером в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения главной музыкальной премии Великобритании BRIT Awards.

Большинство мировых знаменитостей в этом году проигнорировали церемонию вручения «британских Grammy» BRIT Awards и не вышли на красную дорожку, но звездные уроженцы Туманного Альбиона не расстроились. Как говорится, больше внимания досталось им, а не гостям из США!

С другой стороны, многие артисты, известные по всему миру, являются британцами, к примеру Рита Ора, которая постаралась подчеркнуть свой статус и привлекла к себе максимум внимания, надев пышное белое платье, словно целиком сделанное из перьев.

В руках Рита держала белую розу — символ движения против насилия Time's Up в музыкальном мире (по образу и подобию церемонии «Грэмми» всем гостям BRIT Awards предписывалось взять с собой этот цветок или приколоть его к наряду).

Также на красной дорожке были замечены экс-«перчинка» Эмма Бантон, актриса Кортни Кокс с женихом Джонни Макдейдом, влюбленные молодые родители Шерил Коул и Лиам Пейн, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и другие знаменитости.

Cписок победителей BRIT Awards 2018:

  • Певица года — Дуа Липа
  • Певец года — Стормзи
  • Группа года — Gorillaz
  • Прорыв года — Дуа Липа
  • Сингл года — Rag'N'Bone Man, Human
  • Альбом года — Стормзи, Gang Signs & Prayer
  • Видео года — Гарри Стайлз, Sign Of The Times
  • Международный певец года — Кендрик Ламар
  • Международная певица года — Лорд
  • Международная группа года — Foo Fighters
  • Выбор критиков — Джорджа Смит
  • Награда «Глобальный успех» — Эд Ширан

Фото: East News

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