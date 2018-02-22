Секси-мама Рози Хантингтон-Уайтли показала бесконечные ноги в мини на BRIT Awards 2018
Большинство мировых знаменитостей в этом году проигнорировали церемонию вручения «британских Grammy» BRIT Awards и не вышли на красную дорожку, но звездные уроженцы Туманного Альбиона не расстроились. Как говорится, больше внимания досталось им, а не гостям из США!
С другой стороны, многие артисты, известные по всему миру, являются британцами, к примеру Рита Ора, которая постаралась подчеркнуть свой статус и привлекла к себе максимум внимания, надев пышное белое платье, словно целиком сделанное из перьев.
В руках Рита держала белую розу — символ движения против насилия Time's Up в музыкальном мире (по образу и подобию церемонии «Грэмми» всем гостям BRIT Awards предписывалось взять с собой этот цветок или приколоть его к наряду).
Также на красной дорожке были замечены экс-«перчинка» Эмма Бантон, актриса Кортни Кокс с женихом Джонни Макдейдом, влюбленные молодые родители Шерил Коул и Лиам Пейн, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и другие знаменитости.
Cписок победителей BRIT Awards 2018:
- Певица года — Дуа Липа
- Певец года — Стормзи
- Группа года — Gorillaz
- Прорыв года — Дуа Липа
- Сингл года — Rag'N'Bone Man, Human
- Альбом года — Стормзи, Gang Signs & Prayer
- Видео года — Гарри Стайлз, Sign Of The Times
- Международный певец года — Кендрик Ламар
- Международная певица года — Лорд
- Международная группа года — Foo Fighters
- Выбор критиков — Джорджа Смит
- Награда «Глобальный успех» — Эд Ширан
Фото: East News