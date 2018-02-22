Секси-мама Рози Хантингтон-Уайтли показала бесконечные ноги в мини на BRIT Awards 2018

Большинство мировых знаменитостей в этом году проигнорировали церемонию вручения «британских Grammy» BRIT Awards и не вышли на красную дорожку, но звездные уроженцы Туманного Альбиона не расстроились. Как говорится, больше внимания досталось им, а не гостям из США!

С другой стороны, многие артисты, известные по всему миру, являются британцами, к примеру Рита Ора, которая постаралась подчеркнуть свой статус и привлекла к себе максимум внимания, надев пышное белое платье, словно целиком сделанное из перьев.