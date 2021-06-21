Королевские скачки Royal Ascot: яркие моменты, овации для королевы и битва шляпок
В этот раз королева приехала только в последний день скачек, чтобы поболеть за своих четырех лошадей.
Королеву, выходящую из автомобиля, гости встречали овациями. Она появилась на мероприятии в элегантном костюме небесно-голубого оттенка и в шляпке с цветами, и с удовольствием позировала журналистам.
Из представителей королевской семьи на скачках заметили также Зару Тиндалл с супругом, дочь королевы принцессу Анну и других.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
В этот раз скачки прошли с многочисленными ограничениями из-за коронавируса. Во-первых, количество гостей было ограничено до 4000 человек в день.
Во-вторых, пришлось нарушить и традицию – прибывать на скачки в королевском экипаже. Вместо этого Елизавета приехала на Bentley.
Однако скачки стали настоящим модным подиумом для гостей – особенную креативность гости проявили при выборе шляпок, ведь по традиции без этого головного убора туда не попасть.
Женщины смело экспериментировали с цветами и формами – можно было заметить и сетку,и пушистые элементы, и перья, и цветы – искусственные и настоящие.
Интересно, что диаметр шляпки должен быть не менее 10 сантиметров – и все гости это учли.
Фото: East News
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!