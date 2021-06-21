Королевские скачки Royal Ascot: яркие моменты, овации для королевы и битва шляпок

В этот раз королева приехала только в последний день скачек, чтобы поболеть за своих четырех лошадей.

Королеву, выходящую из автомобиля, гости встречали овациями. Она появилась на мероприятии в элегантном костюме небесно-голубого оттенка и в шляпке с цветами, и с удовольствием позировала журналистам.

Из представителей королевской семьи на скачках заметили также Зару Тиндалл с супругом, дочь королевы принцессу Анну и других.