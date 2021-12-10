Константин Хабенский, Анна Невская и другие звезды на персональной выставке Анки Ахалая

В работах Анка предпринимает попытку визуализировать свои сновидения и те эмоции, которые остаются осадком после пробуждения. Художник несколько лет вела дневник, в который записывала сны. Со временем воспоминания вдохновили ее на создание оригинальных образов, воплотившихся в картинах и в арт-объектах.

Гостями выставки стали Константин Хабенский, Анна Невская, Мария Кравцова, Михаил Пореченков, Емельян Захаров, Илья Бачурин, Мария Лобанова, Александр Арутюнов, Виктория Короткова, Ольга Калаева и другие.

Анка Ахалая — родилась в 1998 году в Москве. Окончила Британскую высшую школу дизайна и Университет Хартфордшира. Участвовала в художественной резиденции R.A.R.O. в 2019 году в Мадриде. Работает в абстрактной манере. Произведения находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

Выставка «Прозрачно будет небо поутру» продлится до 16 января 2022 года.