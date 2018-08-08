Конкурс «Мисс Офис» продолжается: названы июньские и июльские полуфиналистки

Продолжаем рассказывать о Международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проводится в городах России и зарубежья. Весной 2018 года кастинги прошли в Новосибирске, Симферополе, Москве, Твери, Казани, Республике Казахстан в городе Астана, Перми, Екатеринбурге, Воронеже, Саратове, Ростов-на-Дону и Челябинске. Тогда полуфиналистками стали архитектор, офис-менеджер, бухгалтер, доцент, и даже специалист отдела реализации конфискованного имущества. Кто же прошел отбор по итогам июньских и июльских кастингов и чем сейчас занимаются полуфиналистки?

Лето началось с кастингов в Архангельске, Омске, Краснодаре, Волгограде, Санкт-Петербурге и даже в Латвии в городе Рига. А продолжилось кастингами в Смоленске, Томске, Самаре и Ярославле. 32 девушки – полуфиналистки украсили проект «Мисс Офис» своими историями успешной карьеры и нескучной жизни! Их имена вы сможете увидеть под фотографиями в галерее.

Международный конкурса красоты «Мисс Офис» был учрежден в 2010 году компанией «Комус» и проходит при поддержке Passion.ru. За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. Всего в 2018 году планируется провести 30 региональных кастингов.

Подготовка фотоматериалов для сайта — одна из самых непростых задач, которая сваливается на головы полуфиналисток после прохождения кастинга. Да и почему она должна быть простой? Удачный ракурс на фотографии, хорошо сидящий костюм, аккуратный макияж и маникюр — сделают свою работу и помогут претендентке выйти в финал. И это уже делает участницу потенциальной обладательницей заветной короны и денежного приза!

Чтобы выглядеть на фото как с обложки, стоит следовать нескольким простым правилам:

Читать инструкции. Да, да, каждая участница конкурса получает выверенное до каждой запятой техническое задание к фотосессии. Оно в деталях продумано для того, чтобы добиться высокого уровня фотографий.

Листать модные журналы и просматривать фотографии своих конкуренток на сайте проекта. Так, для себя можно выделить лучшие позы, но не надо копировать их полностью: оставим место для самовыражения.

Надеть любимый костюм, который уже успел собрать максимальное количество комплиментов.

Покрутиться перед зеркалом и вспомнить удачные позы. Примерив их на себя, оставляем только те, в которых комфортно. В противном случае, лицо и тело на фотографии проявят зажатость и неестественность.

Сезон кастингов в «Мисс Офис» стартовал в марте и близится к завершению — в августе. Уже осенью начнется интернет-голосование на официальном сайте.

У девушек из Москвы еще есть шанс принять участие в кастинге «Мисс Офис». Для этого нужно успеть заполнить анкету на сайте проекта и прийти на кастинг 11 августа.

Желаем удачи!

Фото: архивы пресс-служб