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Коллеги-рэперы и молодые актеры поддержали Басту на премьере его фильма «Клубаре»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Баста с супругой

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Вечером 10 октября звезды российской рэп-сцены и другие знаменитости собрались на премьере фильма «Клубаре».

Известный рэпер Баста показал публике, как не надо открывать ночной клуб: он сыграл одну из главных ролей в криминальной комедии «Клубаре». А накануне выхода фильма в прокат музыкант представил его на закрытой премьере.

Поддержать артиста пришли многие рэперы: Feduk, Джиган, T-Fest, Айза Анохина (недавно начавшая карьеру рэп-певицы) и другие исполнители. Любопытно, что почти все гости выбрали в этот вечер наряды черного цвета.

Одним из отличий фильма, работа над которым продолжалась около трех лет, является то, что все его герои говорят рифмами — настолько логично, виртуозно и метко, что зритель замечает это не сразу. Все диалоги написаны поэтом Олегом Грузом.

Зрителей ожидает криминальная комедия с заходом на территорию Гая Ричи, рассказывающая про попавшего в крупные неприятности промоутера Артура (Евгений Стычкин), который взялся за строительство модного клуба, но не рассчитал сил. «Клубаре» в прокате с 11 октября. Купить билеты можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / ТО «Газгольдер»

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