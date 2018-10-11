Коллеги-рэперы и молодые актеры поддержали Басту на премьере его фильма «Клубаре»

Известный рэпер Баста показал публике, как не надо открывать ночной клуб: он сыграл одну из главных ролей в криминальной комедии «Клубаре». А накануне выхода фильма в прокат музыкант представил его на закрытой премьере.

Поддержать артиста пришли многие рэперы: Feduk, Джиган, T-Fest, Айза Анохина (недавно начавшая карьеру рэп-певицы) и другие исполнители. Любопытно, что почти все гости выбрали в этот вечер наряды черного цвета.