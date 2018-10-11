Коллеги-рэперы и молодые актеры поддержали Басту на премьере его фильма «Клубаре»

Известный рэпер Баста показал публике, как не надо открывать ночной клуб: он сыграл одну из главных ролей в криминальной комедии «Клубаре». А накануне выхода фильма в прокат музыкант представил его на закрытой премьере.
Поддержать артиста пришли многие рэперы: Feduk, Джиган, T-Fest, Айза Анохина (недавно начавшая карьеру рэп-певицы) и другие исполнители. Любопытно, что почти все гости выбрали в этот вечер наряды черного цвета.
Одним из отличий фильма, работа над которым продолжалась около трех лет, является то, что все его герои говорят рифмами — настолько логично, виртуозно и метко, что зритель замечает это не сразу. Все диалоги написаны поэтом Олегом Грузом.
Зрителей ожидает криминальная комедия с заходом на территорию Гая Ричи, рассказывающая про попавшего в крупные неприятности промоутера Артура (Евгений Стычкин), который взялся за строительство модного клуба, но не рассчитал сил. «Клубаре» в прокате с 11 октября. Купить билеты можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / ТО «Газгольдер»