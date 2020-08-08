Пилота спасти не удалось: количество погибших в авиакатастрофе в Индии возросло до 20
Накануне в индийском городе Кожикоде произошло ЧП. Boeing-737 компании-лоукостера Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, в условиях сильного ливня не смог совершить благополучную посадку, выкатился за пределы посадочной полосы и, свалившись с холма, развалился на две части. Внутри находилось 190 человек, в том числе 6 членов экипажа и 184 пассажира. Это были индийцы, застрявшие в Арабских Эмиратах из-за пандемии и теперь возвращавшиеся на родину. Первоначально сообщалось о 17 погибших, за ночь их количество возросло до 20, сообщает Hindustan Times.
Фото: XinHua/Global Look Press
Среди погибших — оба пилота. Один из них скончался на месте, второго в тяжелом состоянии забрали медики, но спасти его жизнь не удалось. На фото видно, что передняя часть лайнера и кабина разрушены, выжить в таких условиях было сложно. С теми или иными травмами госпитализировали почти всех пассажиров — число раненых составило более 140 человек.
Фото: XinHua/Global Look Press
Спасательная операция на месте происшествия завершена. Теперь там будут работать представители специальной комиссии, которой предстоит выяснить причину трагедии. По некоторым данным, к ней могла привести ошибка пилотов, совершенная из-за условий ограниченной видимости.
Фото: XinHua/Global Look Press
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