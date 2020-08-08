Пилота спасти не удалось: количество погибших в авиакатастрофе в Индии возросло до 20

Накануне в индийском городе Кожикоде произошло ЧП. Boeing-737 компании-лоукостера Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, в условиях сильного ливня не смог совершить благополучную посадку, выкатился за пределы посадочной полосы и, свалившись с холма, развалился на две части. Внутри находилось 190 человек, в том числе 6 членов экипажа и 184 пассажира. Это были индийцы, застрявшие в Арабских Эмиратах из-за пандемии и теперь возвращавшиеся на родину. Первоначально сообщалось о 17 погибших, за ночь их количество возросло до 20, сообщает Hindustan Times.