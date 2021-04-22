Климова, Узерли, Асмус и другие звезды устроили битву черных платьев на открытии ММКФ
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
22 апреля В Москве стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке блистали какотечественные, так и зарубежные актеры и певцы. Большинство гостей выбрало элегантные наряды черного цвета — будь то вечернее платье, или строгий костюм со смокингом.
Так, актриса Екатерина Климова выбрала облегающее длинное платье с открытым верхом. Длинные перчатки в тон платья превратили стройную красавицу в голливудскую диву 60-х годов.
Визажисты сделали актрисе макияж с акцентом на алые губы, а стилисты сделали «свободную» укладку.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Звезда «Великолепного века» — 38-летняя Мерьем Узерли лишь несколько месяцев назад родила второго ребенка. Но на красной дорокжке она доказала всем, что можно обладать шикарной стройной фигурой и вскоре после родов.
Актриса сияла в черном бархатном платье, расклешенном книзу. Верх наряда украшали объемные перья. Красоту Узерли подчеркнули крупные драгоценности.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Звезда «Интернов» и «Текста», Крстина Асмус для выхода в свет выбрала темно-синее, почти черное платье. Складки широкого наряда скрывали иделаьную фигуру актрисы, а чернильный оттенок подчеркивал белизну ее почти прозрачной кожи.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актрис Янина Студилина остановила свой выбор на платье в греческом стиле, но тоже черном. Наряд отличали простой крой и сниспадающие рукава с бляшками.
Актриса Александра Ревенко появилась на публике в наряде, который отсылал зрителей в эпоху 70-х годов. Крой платья и рукава-фонарики, оторванные от наряда, сделали образ Александры оригинальным и запоминающимся.
Чье платье вам показалось самым стильным?
Фото: Екатерины Ширинкиной
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