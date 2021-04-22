Климова, Узерли, Асмус и другие звезды устроили битву черных платьев на открытии ММКФ

22 апреля В Москве стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке блистали какотечественные, так и зарубежные актеры и певцы. Большинство гостей выбрало элегантные наряды черного цвета — будь то вечернее платье, или строгий костюм со смокингом.

Так, актриса Екатерина Климова выбрала облегающее длинное платье с открытым верхом. Длинные перчатки в тон платья превратили стройную красавицу в голливудскую диву 60-х годов.

Визажисты сделали актрисе макияж с акцентом на алые губы, а стилисты сделали «свободную» укладку.