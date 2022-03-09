Климова, Тодоренко и другие звезды на церемонии закрытия ММКФ-2022

Награды в этом году распределяли продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян и кинорежиссер Андрей Кравчук. Председателем жюри 44-го Московского международного кинофестиваля был назначен актер Евгений Миронов.

Главный приз ММКФ-2022 увезут создатели иранской ленты «Без предварительной договоренности». Лучшим режиссером в этом году был признан Синиша Цветич из Сербии, а специальным призом — за реализм и человечность — отметили картину «Инстинкт». Победителем в новой номинации «Русские премьеры» стала работа Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

Церемонию закрытия посетили многие представители отечественной киноиндустрии и шоу-бизнеса, среди которых Екатерина Климова, Софья Каштанова, Екатерина Волкова, Регина Тодоренко, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Вика Цыганова, Елена Борщева и многие другие.