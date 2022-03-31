Клава Кока прыгнула с парашютом, Тодоренко запустила новый проект: события из жизни звезд 31 марта
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Фото: Соцсети
Кристина Асмус поделилась тайнами закулисья. Оказывается, существует примета, согласно которой, когда прямо на актере подшивают костюм, ему нужно взять в рот нитку. Если этого не сделать, то можно забыть слова во время съемки. «Когда на актере зашивают костюм, обычно дают в зубы нитку. Чтоб текст в кадре не забыл. Я, конечно, не суеверная, но ниточку на всякий случай взяла», — написала звезда.
Алина Загитова похвасталась шикарным букетом. Фигуристка не стала упоминать, от кого получила цветы. На фото хрупкую девушку еле-еле можно разглядеть за презентом. «Найдите меня», — пошутила спортсменка.
Виктория Боня вовсю готовится к Каннскому фестивалю. Она поделилась видеороликом, на котором прогуливается в роскошном вечернем платье на прошлом мероприятии. «Так соскучилась по красивым выходам! Готовим кое-что интересненькое», — заинтриговала поклонников Боня.
Наталья Рудова поделилась забавными фотографиями из своей юности. На снимках звездная блондинка дурачится с подругами в общежитии. «Найди Рудову. Иваново, 2000-2001», — подписала актриса. «Какая молоденькая», «Наташа, ты бомба», «Крутая», — написали люди в комментариях.
Фото: Соцсети
Клава Кока записалась в ряды любителей экстрима. Певица рассказала в своем Telegram-канале, что осмелилась совершить прыжок с парашютом, о котором давно мечтала. «Я это сделала! Черт, как же это было невероятно! Знайте, что я жива и здорова», — поделилась эмоциями исполнительница.
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась трогательным снимком с четвероногим другом. В кадре певица держит на руках любимого питомца.
Мария Погребняк открыла сезон подготовки к лету. Девушка вернулась к активным тренировкам в спортзале. «Я уже подготавливаю свое тело к летнему периоду и вам советую. Начните заниматься хотя бы 3 раза в неделю, переходите на правильное питание. 70% результата зависит от того, что вы едите», — обратилась блондинка к поклонникам.
Фото: Соцсети
Анастасия Волочкова приехала в Санкт-Петербург на международный детский балетный конкурс классической хореографии и встретила юную поклонницу. Девочка подошла к балерине, чтобы взять автограф. «Я так люблю детей», — написала танцовщица.
Юлия Барановская назвала свою любимую книгу. На удивление, это оказалось произведение «Властелин колец». «Каждый человек выбирает для себя любимое, опираясь на свои внутренние запросы, мировосприятие, каждый видит историю по-своему; еще важно, чем ты читаешь книгу: головой, сердцем или душой. Это абсолютно разные прочтения. Для меня «Властелин колец» — произведение вне возраста и времени. В этой книге все: и благородство, и дружба, и единение, и житейская мудрость, и красивая история любви», — объяснила свой выбор звезда.
Анастасия Тарасова поделилась трогательным видео с маленьким сыном. На видео кроха мило улыбается и переворачивается. «Шестой месяц уже! Дети очень быстро растут, однако. Заметили, какая же на вкус эта безупречная своей безусловностью любовь? Начинается она с аромата молочка, затем сменяется нотками сладкой сахарной ваты, а потом — оп! Запах свечей в форме цифры 18, и улетели птенчики познавать жизнь вне родительского гнезда», — написала многодетная мать.
Ксения Бородина призналась, что предпочитает покупать продукты на рынке, а не в разрекламированных магазинах. «Мне вот на рынке все вкусней и интересней. Тут жизнь кипит! И торговаться можно», — рассказала телезвезда.
Фото: Соцсети
Регина Тодоренко запустила новый YouTube-проект под названием «Время спасать себя». Суть программы заключается в том, чтобы обсудить с квалифицированным психологом то, что волнует каждого человека. В первом выпуске Регина и психолог Вика Дмитриева разговаривали о том, как бороться с агрессией в соцсетях и внутри семьи, как поддерживать себя и приспосабливаться к нынешним реалиям.
Фото: Global Look Press