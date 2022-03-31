Клава Кока прыгнула с парашютом, Тодоренко запустила новый проект: события из жизни звезд 31 марта

Кристина Асмус поделилась тайнами закулисья. Оказывается, существует примета, согласно которой, когда прямо на актере подшивают костюм, ему нужно взять в рот нитку. Если этого не сделать, то можно забыть слова во время съемки. «Когда на актере зашивают костюм, обычно дают в зубы нитку. Чтоб текст в кадре не забыл. Я, конечно, не суеверная, но ниточку на всякий случай взяла», — написала звезда.

Алина Загитова похвасталась шикарным букетом. Фигуристка не стала упоминать, от кого получила цветы. На фото хрупкую девушку еле-еле можно разглядеть за презентом. «Найдите меня», — пошутила спортсменка.

Виктория Боня вовсю готовится к Каннскому фестивалю. Она поделилась видеороликом, на котором прогуливается в роскошном вечернем платье на прошлом мероприятии. «Так соскучилась по красивым выходам! Готовим кое-что интересненькое», — заинтриговала поклонников Боня.