Кларк, Навка, Родригес и другие звезды на премьере приквела «Звездных войн» в Каннах

Во вторник вечером на Лазурном берегу яблоку было негде упасть: знаменитости собрались на премьере еще одного приквела «Звездных войн» — истории о молодости дерзкого искателя приключений Хана Соло.
Всеобщее внимание к себе привлекла звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, в новом фильме сыгравшая главную героиню. Британка в лаконичном черном вечернем платье с удовольствием позировала фотографам и принимала комплименты.
На мероприятии были замечены топ-модели Алессандра Амбросио, Даутцен Крез, Сара Сампайо, Изабель Гулар, а также Джон Траволта с супругой Келли Престон, Пол Беттани и Дженнифер Коннелли и другие звезды.
Фото: East News, пресс-служба