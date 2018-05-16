Кларк, Навка, Родригес и другие звезды на премьере приквела «Звездных войн» в Каннах

Во вторник вечером на Лазурном берегу яблоку было негде упасть: знаменитости собрались на премьере еще одного приквела «Звездных войн» — истории о молодости дерзкого искателя приключений Хана Соло.

Всеобщее внимание к себе привлекла звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, в новом фильме сыгравшая главную героиню. Британка в лаконичном черном вечернем платье с удовольствием позировала фотографам и принимала комплименты.