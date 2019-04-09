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Киркоров в сияющем костюме, Успенская в мини, постройневшая Жасмин — звезды собрались на концерте в честь Пугачевой, на который она не пришла

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: Starface
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Филипп Киркоров объяснил, почему Алла Пугачева не появилась на концерте в честь своего юбилея.

15 апреля Алла Борисовна Пугачева отпразднует юбилей: Примадонне исполнится 70 лет. Звезда планирует выступить на масштабном концерте в честь этого дня, а вот на посвященное ей мероприятие «Подарок для Аллы» в Crocus City Hall, которое организовал ее бывший супруг Филипп Киркоров, она не пришла.

«Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок», — объяснил Филипп Бедросович со сцены.

В роли конферансье выступил нынешний муж певицы, Максим Галкин. «Это редкий случай, когда концерт — это подарок не только для зрителей, но и для Аллы Пугачевой. То, что сегодня будет происходить на сцене, — это сюрприз для нее», — сообщил он, приветствуя участников — «артистов, которых она любит, уважает, которые не мыслят свой творческий мир без песен Аллы».

На сцене выступили Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Александр Буйнов, Любовь Успенская, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Эмин Агаларов, Александр Буйнов, Игорь Николаев и Игорь Крутой, Димаш Кудайбергенов, Филипп Киркоров. Валерий Леонтьев, Пелагея и Дима Билан, который пришел на мероприятие на костылях, поделились памятными историями.

Концерт «Подарок для Аллы» покажут 14 апреля в эфире Первого канала, передает ТАСС.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: starface

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