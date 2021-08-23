Киркоров в одеянии греческого бога похвастался ногами: как прошел 5-й день «Новой волны»

Появлись на "Новой волне" и представители молодого части российского шоу-бизнеса. Например, Даня Милохин предстал перед прессой в отличном настроении — за несколько часов до начала концерта ему удалось испытать себя на прочность и прыгнуть с банджи. Тиктокер признался, что такой экстрим случился в его жизни впервые, и теперь он точно ничего не боится. Милохин признался, что у него не осталось даже намека на грусть после недавнего расставания с девушкой: «Я стараюсь об это не думать... у меня есть свои мысли и свои мечты», — честно поделился блогер.