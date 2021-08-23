Киркоров в одеянии греческого бога похвастался ногами: как прошел 5-й день «Новой волны»Пятый день мероприятия был посвящен творчеству Николая Баскова
Десятки артистов вышли на сцену и исполнили хиты Баскова, которые были им спеты за столько лет звездной карьеры. Стас Михайлов, Таисия Повалий, Ани Лорак, Валерия, Олег Газманов, Александр Ревва и многие другие не словом, а делом выказали свое уважение артисту, но только Филипп Бедросович решился надеть яркий сценический костюм — золотой венец, украшающий белокурую голову, длинная греческая туника и сандалии, достойные Богов. Под арию из "Призрака оперы" в исполнении Баскова Киркоровов вышел к журналистам и то и дело эффектно приоткрывал и закрывал свои стройные ноги, кокетливо выглядывающие из боковых разрезов туники.
Другие музыканты тоже не остались незамеченными: Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, артисты группы «Дискотека Авария» – Сочи однозначно можно назвать сегодня эпицентром звездных событий.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Появлись на "Новой волне" и представители молодого части российского шоу-бизнеса. Например, Даня Милохин предстал перед прессой в отличном настроении — за несколько часов до начала концерта ему удалось испытать себя на прочность и прыгнуть с банджи. Тиктокер признался, что такой экстрим случился в его жизни впервые, и теперь он точно ничего не боится. Милохин признался, что у него не осталось даже намека на грусть после недавнего расставания с девушкой: «Я стараюсь об это не думать... у меня есть свои мысли и свои мечты», — честно поделился блогер.
Кажется, красная дорожка пятого дня фестиваля побила все немыслимые рекорды по смелому мини. И учитывая, что средний возраст прекрасных дам можно скромно обозначить «30+», все с достоинством держали удар. Ани Лорак, Лариса Долина, Марина Газманова, Валерия, Анжелика Ревва — все без исключения выглядели ярко и эффектно.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Таисия Повалий, сама того не подозревая, нарушила негласный дресс-код и надела удлиненное платье, отчего певший с ней в дуэте Николай Басков даже слегка растерялся и запнулся, после чего песню пришлось начинать исполнять заново. Басков с юмором вышел из положения и трогательно обыграл заминку: «Я тебя увидел и обалдел!»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Помимо, битвы за самое короткое платье, звезды соревновались и за его стиль. Так, Яна Рудковская вышла к журналистам розовом платье с плечами, имитирующими крылья бабочки, а Ани Лорак, чтобы показать свой наряд в полном блеске, даже слегка станцевала подобие цыганочки во время фотосессии, чтобы камни словили свет от софитов и засверкали ярче.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Многие маститые звезды вышли на дорожку со своими женами: Олег Газманов, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Александр Ревва, как всегда, с гордостью представили своих супруг прессе и поклонникам.
В целом, вечер прошел на ура: как участники, так и зрители, остались в полном восторге. Фестиваль продлится до 25 августа, поэтому впереди ждет самое интересное.
Победитель конкурса молодых исполнителей будет объявлен в последний день, а пока каждый день юные артисты пытаются все сильнее удивить жюри, председателем которого является Игорь Крутой. Но состязание с другими сильными соперниками стоит того — "Новая волна" не только стала стартовой площадкой для многих исполнителей, но и дает возможность получить немаленький призовой фонд для развития имени. В этом году он составит 7 миллионов рублей.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина для Passion.ru
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