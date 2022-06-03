Киркоров, Рудковская, Собчак и другие звезды на показе KATEE’S KIDS

1 июня дизайнер Екатерина Давыдова собрала знаменитостей на показе бренда детской одежды KATEE’S KIDS. В модном дефиле в качестве моделей выступили дети Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и других звезд. Среди светских персон на мероприятии можно было также увидеть Ксению Собчак, Николая Баскова, Ольгу Серябкину, Ирину Безрукову, Алену Водонаеву, Юлианну Караулову, Викторию Дайнеко и многих других.

После показа представители шоу-бизнеса и юные модели с удовольствием позировали фотографам и общались с журналистами. Например, дочь поп-короля отечественной сцены Киркорова призналась, что в будущем хотела бы стать дизайнером интерьеров. А сын Киркорова заявил, что он мечтает стать футболистом.