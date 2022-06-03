03 июня, 18:28
1 мин.
Киркоров, Рудковская, Собчак и другие звезды на показе KATEE’S KIDS
Звездные наследники попробовали себя в роли моделей и вышли на подиум.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: пресс-служба
1 июня дизайнер Екатерина Давыдова собрала знаменитостей на показе бренда детской одежды KATEE’S KIDS. В модном дефиле в качестве моделей выступили дети Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и других звезд. Среди светских персон на мероприятии можно было также увидеть Ксению Собчак, Николая Баскова, Ольгу Серябкину, Ирину Безрукову, Алену Водонаеву, Юлианну Караулову, Викторию Дайнеко и многих других.
После показа представители шоу-бизнеса и юные модели с удовольствием позировали фотографам и общались с журналистами. Например, дочь поп-короля отечественной сцены Киркорова призналась, что в будущем хотела бы стать дизайнером интерьеров. А сын Киркорова заявил, что он мечтает стать футболистом.
Фото: архив пресс-службы