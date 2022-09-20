Киркоров, Рудковская, Барановская и другие звезды на премьере фильма «Красная шапочка»

Фильм «Красная Шапочка» - новый формат народной сказки, обработанной Шарлем Перро и позднее записанной братьями Гримм.

В сюжете картины – история противостояния людей и волков. С давних времен людей от хищников защищали специально обученные воины — волкобои. Они одержали победу в неравной схватке и заключили с волками договор, согласно которому хищники не могли покидать территорию леса. Спустя 100 лет договоренности предков постепенно забылись и поселения людей оказались захвачены армией волков.

Одними из первых оценить картину пришли Филипп Киркоров, Яна Рудковская с сыном, Екатерина Климова со своим семейством, Юлия Барановская с детьми, Нино Ненидзе с сыном и бывшим мужем, Жасмин, Зара, Юлианна Караулова, Анастасия Макеева с супругом и многие другие.

В широкий прокат российское семейное фэнтези «Красная Шапочка» выходит 22 сентября.