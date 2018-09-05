Киркоров, Лорак и Лазарев натанцевались под хиты Сердючки на вечеринке «Белая волна»

Вечером, 4 сентября, в Сочи открылся фестиваль «Новая волна». А уже через пару часов после церемонии в одном из ресторанов южного города началась афтепати, куда было приглашено множество звезд. Большинство из них переоделись в белоснежные наряды, поскольку название вечеринки гласило: «Белая волна».

Филипп Киркоров, Ани Лорак, молодая мама Лера Кудрявцева, Андрей Малахов, Кристина Орбакайте и другие селебрити с удовольствием пообщались в неформальной обстановке и зажгли на полную катушку под выступление Верки Сердючки.