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Киркоров, Лорак и Лазарев натанцевались под хиты Сердючки на вечеринке «Белая волна»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Верка Сердючка

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Сразу после официальной церемонии открытия фестиваля «Новая волна — 2018» звезды устроили не менее шумную афтепати.

Вечером, 4 сентября, в Сочи открылся фестиваль «Новая волна». А уже через пару часов после церемонии в одном из ресторанов южного города началась афтепати, куда было приглашено множество звезд. Большинство из них переоделись в белоснежные наряды, поскольку название вечеринки гласило: «Белая волна».

Филипп Киркоров, Ани Лорак, молодая мама Лера Кудрявцева, Андрей Малахов, Кристина Орбакайте и другие селебрити с удовольствием пообщались в неформальной обстановке и зажгли на полную катушку под выступление Верки Сердючки.

Кстати, эпатажная певица исполнила и несколько дуэтов с присутствовавшими на мероприятии звездами. Особый ажиотаж вызвал новый хит Киркорова «Цвет настроения синий», который сам король российской поп-музыки с удовольствием спел вместе с Сердючкой.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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