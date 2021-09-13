Киркоров и Виторган с детьми пришли на премьеру мультфильма «Литл Гром» в Москве
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Фото: архив пресс-службы
В кинотеатре появились Филипп Киркоров, Эммануил Виторган с семьей, Дмитрий Красилов, Наталья Лесниковская, Ирина Муромцева и другие звезды.
Самым ярким гостем премьеры стал Филипп Киркоров, который пришел, конечно, в компании своих детей Мартина и Аллы-Виктории.
Поп-король, как всегда, привлек внимание своим ярким образом и вышел к фотографам в бомбере с принтом из розовых фламинго, рваных джинсах, красной кепке, темных очках и в ярких розовых кедах.
Дети не уступают папе в нарядах — Мартин пришел в кино в черном костюме с белым граффити-принтом и белой футболке, а поверх набросил черную куртку. Алла-Виктория появилась в джинсовом костюме с принтом, светлой футболке и с розовой сумочкой через плечо. Ее образ очень гармонично сочетается с нарядом самого Филиппа.
Фото: архив пресс-службы
Эммануил и Ирина Виторган вышли в свет вместе со старшей дочерью Этель, для которой этот мультфильм как раз по возрасту. А вот самая младшая дочь актера Клара осталась дома.
Фото: архив пресс-службы
Стоит отметить, что многие звезды выбрались в компании своих детей. Актриса Наталья Лесниковская появилась на премьере со своими сыновьями. Для выхода звезда выбрала оранжевое мини-платье с аккуратным воротником.
Фото: архив пресс-службы
Представила картину Нелли Ермолаева, которая озвучила сразу двух персонажей. Девушка вышла на сцену в черном мини-платье и головном уборе из перьев.
Анимационный фильм расскажет историю Якари и его подруги Радуги, которые хотят исполнить свою мечту и поймать неуловимого мустанга Литл Грома. Якари, который умеет разговаривать с животными, отправляется в путешествие и попадают во множество незабываемых приключений.
Фильм можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 16 сентября. Купить билеты можно здесь.