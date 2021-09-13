Киркоров и Виторган с детьми пришли на премьеру мультфильма «Литл Гром» в Москве

В кинотеатре появились Филипп Киркоров, Эммануил Виторган с семьей, Дмитрий Красилов, Наталья Лесниковская, Ирина Муромцева и другие звезды.

Самым ярким гостем премьеры стал Филипп Киркоров, который пришел, конечно, в компании своих детей Мартина и Аллы-Виктории.

Поп-король, как всегда, привлек внимание своим ярким образом и вышел к фотографам в бомбере с принтом из розовых фламинго, рваных джинсах, красной кепке, темных очках и в ярких розовых кедах.

Дети не уступают папе в нарядах — Мартин пришел в кино в черном костюме с белым граффити-принтом и белой футболке, а поверх набросил черную куртку. Алла-Виктория появилась в джинсовом костюме с принтом, светлой футболке и с розовой сумочкой через плечо. Ее образ очень гармонично сочетается с нарядом самого Филиппа.