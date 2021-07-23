Кирилл Серебренников, Илья Бачурин, Анастасия Меськова и другие звезды на ужине Montblanc
22 июля в ресторане «Турандот» почетных гостей ждали как эстетическое, так и гастрономическое наслаждение: им представили пишущие инструменты Дома Montblanc, являющиеся «феноменальными образцами ювелирного искусства и технического совершенства».
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Фото: Архив пресс-службы мероприятия
В коллекцию High Artistry вошли пишущие инструменты, отсылающие к историческим и культурным событиям: желтые и красные ручки в честь возведения Великой Китайской стены, золотая — с прообразом японской миниатюры, перо с портретом сэра Артура Конана Дойла, еще одно из чистого золота отсылает к коронации Наполеона Бонапарта и, наконец, последнее посвящено Лучано Паваротти, а именно — опере Пуччини «Турандот», самой известной арии тенора.
Фото: Архив пресс-службы мероприятия
Перед гостями вечера была поставлена нелегкая задача: подобрать органичный наряд, который бы только усилил атмосферу вечера. Кирилл Серебренников и блогер Милана Королева выбрали глубокие синие оттенки и оригинальные фасоны, когда многие другие сделали ставку на проверенный black tie, дополнив образ яркими аксессуарами.
Фото: Архив пресс-службы мероприятия
Впечатленные непревзойденной работой мастеров Montblanc гости отправились в Серебряный зал ресторана, где их ждало оригинальное гастрономическо-музыкальное путешествие вместе с шеф-поваром «Турандот» Дмитрием Еремеевым. Пять блюд стали метафорами пяти стран, которые «посетили» гости в течение вечера. Каждый сет сопровождала легендарная ария из знаменитого произведения в исполнении оперных солистов. Платья Полины и Ангелины Аскери, Иляны Эрднеевой и других девушек идеально подходили к изысканности момента.
Из развлечений: у гостей была уникальная возможность познакомиться с искусством текста — каллиграф Montblanc стилизовал на бумаге инициалы и имена гостей, а благодаря экспертизе графолога можно было узнать тайны своего почерка.
Фото и видео: Архив пресс-службы мероприятия
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