Кирилл Серебренников, Илья Бачурин, Анастасия Меськова и другие звезды на ужине Montblanc

В коллекцию High Artistry вошли пишущие инструменты, отсылающие к историческим и культурным событиям: желтые и красные ручки в честь возведения Великой Китайской стены, золотая — с прообразом японской миниатюры, перо с портретом сэра Артура Конана Дойла, еще одно из чистого золота отсылает к коронации Наполеона Бонапарта и, наконец, последнее посвящено Лучано Паваротти, а именно — опере Пуччини «Турандот», самой известной арии тенора.