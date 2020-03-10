Кира Найтли в кружевном платье Chanel стала звездой премьеры фильма о скандальном конкурсе «Мисс мира — 1970»
Фото: Getty Images
В Великобритании в прокат выходит фильм «Мисс плохое поведение» (Misbehaviour), рассказывающий о конкурсе красоты «Мисс мира — 1970», прогремевшем сразу несколькими скандалами.
На премьеру в Лондон прибыли исполнительницы главных ролей в картине Филиппы Лоуторп: Кира Найтли, Сьюки Уотерхаус, Гугу Эмбата-Роу, Килли Хоус. Также перед фотографами блистали прототипы главных героинь — королевы красоты: «Мисс мира — 1970» Дженнифер Хостен и Перл Дженсен, занявшая на конкурсе второе место.
Кира Найтли блистала на премьере в кружевном платье Chanel.
Фото: Getty Images
Сьюки Уотерхаус для вечера выбрала наряд Fendi нежного оттенка — с легким и прозрачным низом и мехом по бортам рукавов.
Фото: Getty Images
Датчанка Клара Росагер патриотично остановила выбор на костюме от датского бренда Saks Potts.
Фото: Getty Images
Гугу Эмбата-Роу появилась перед камерами в платье от бренда Emilia Wickstead.
Фото: Getty Images
Эмма Корин остановила выбор на ярком мини-платье от Valentino.
Фото: Getty Images
В фильме «Мисс плохое поведение» рассказывают историю конкурса красоты, на котором корону впервые получила темнокожая красавица — Дженнифер Хостен из Гренады. Жюри обвиняли в предвзятости, так как фавориткой считалась представительница Швеции Марьори Йоханссон. Конкурс проходил на волне расистских скандалов, активности феминисток и леворадикалов.
Фото: Getty Images
Видео: iVideos
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