Кира Найтли в кружевном платье Chanel стала звездой премьеры фильма о скандальном конкурсе «Мисс мира — 1970»

В Великобритании в прокат выходит фильм «Мисс плохое поведение» (Misbehaviour), рассказывающий о конкурсе красоты «Мисс мира — 1970», прогремевшем сразу несколькими скандалами.

На премьеру в Лондон прибыли исполнительницы главных ролей в картине Филиппы Лоуторп: Кира Найтли, Сьюки Уотерхаус, Гугу Эмбата-Роу, Килли Хоус. Также перед фотографами блистали прототипы главных героинь — королевы красоты: «Мисс мира — 1970» Дженнифер Хостен и Перл Дженсен, занявшая на конкурсе второе место.

Кира Найтли блистала на премьере в кружевном платье Chanel.