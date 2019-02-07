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Ким и Кортни Кардашьян показали все лучшее сразу на гала-вечере amfAR 2019 New York

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кортни и Ким Кардашьян

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6 февраля в нью-йоркском клубе Cipriani’s Wall Street собрались сливки американского шоу-бизнеса.

Накануне вечером в Нью-Йорке прошел благотворительный вечер фонда amfAR, который борется со СПИДом. Эти мероприятия славятся своим размахом: голливудские звезды и супермодели демонстрируют эффектные наряды и бриллианты, шампанское льется рекой, а для гостей выступают знаменитые артисты.

В этом году ужин вышел очень красивым — в первую очередь потому, что в основном среди гостей были топ-модели: Хайди Клум, Кэндис Свейнпол, Нина Агдал, Бар Рафаэли и многие другие.

Появились на красной дорожке и знаменитые сестры Кардашьян — старшая и средняя, Кортни и Ким. Красотки выбрали почти одинаковые платья — их отличала только глубина декольте. Угадайте, у кого она была больше?

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Текст: Мария Мельникова

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