Ким и Кортни Кардашьян показали все лучшее сразу на гала-вечере amfAR 2019 New York

Накануне вечером в Нью-Йорке прошел благотворительный вечер фонда amfAR, который борется со СПИДом. Эти мероприятия славятся своим размахом: голливудские звезды и супермодели демонстрируют эффектные наряды и бриллианты, шампанское льется рекой, а для гостей выступают знаменитые артисты.

В этом году ужин вышел очень красивым — в первую очередь потому, что в основном среди гостей были топ-модели: Хайди Клум, Кэндис Свейнпол, Нина Агдал, Бар Рафаэли и многие другие.