Хромченко, Куценко, Судзиловская и другие звезды посетили закрытую презентацию круизной коллекции KOCHETKOVA

В отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась закрытая презентация бренда KOCHETKOVA от модного дизайнера Алены Кочетковой. Первыми с круизной коллекцией познакомились Эвелина Хромченко, Гоша Куценко, Олеся Судзиловская, Полина Аскери, Мария Далакян, Мария Порошина и другие друзья бренда.

В рамках коллекции было представлено более 30 осенних образов, в которые вошли элегантные пальто, кожаные платья и шорты, брюки и пиджаки, вечерние наряды и свитера из премиального кашемира, выполнены в винных, серых и черных цветах, дополняемые яркими элементами в виде черно-белого орнамента и клетки. Особенность новой коллекции в том, что каждая вещь идеально сочетается друг с другом, даже если речь идет о смешении орнаментов и текстур тканей.

Фирменный почерк дизайнера — ЭКО-материалы, уникальная вышивка и росписи.