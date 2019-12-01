passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 26

Светлана Ходченкова

Фото: Геннадий Авраменко/Пресс-служба

В Лондоне состоялась грандиозная церемония вручения международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.

В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019. Это награда за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных  кинематографистов.  В предыдущие годы обладателями  «Золотого Единорога» за лучший фильм становились: Александр Хант («Как  Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2018),  Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 2017),  Кирилл Серебренников («Ученик», 2016).

Ведущими церемонии стали актриса Светлана Ходченкова и журналист и писатель Михаил Зыгарь. Кинозвезда выбрала для мероприятия длинное черное шелковое платье с асимметричным верхом, опровергшее все слухи о ее «интересном положении», которые появились в Сети в последнее время.

Светлана Ходченкова

Коллега Светланы по цеху Дарья Мороз, наоборот, выбрала стильный белый костюм-двойку с юбкой с высоким разрезом.

Среди гостей вечера были замечены Равшана Куркова, Марина Зудина, Данила Козловский, Ольга Сутулова и многие другие отечественные звезды кино и телевидения.

За музыкальное и литературное сопровождение вечера отвечали актриса и певица Сабина Ахметова,  актер Александр Петров и обладательница   Grammy Polina, которая исполнила  композицию  Immortals (в рамках ее проекта Contessa) - написанный ею саундтрек к фильму Interstate Fifteen, который вошел в программу короткого метра фестиваля Russian Film Week, а также ее мировой хит Book Of Love.

Награду за лучший фильм получил Сергей Ливнев за картину «Ван Гоги».

Мы публикуем список лауреатов основного конкурса четвертой премии «Золотой единорог».

  • Лучший сценарий -  «Юморист»,  авторы сценария Михаил Идов, Лили Идова 
  • Лучший актер - Даниэль Ольбрыхский,  «Ван Гоги»
  • Лучшая актриса - Анна Михалкова, «Давай разведемся» 
  • Лучший дебют - «Юморист», реж. Михаил Идов  
  • Лучший восходящий талант  -  Алена Михайлова,  «Люби их всех»
  • Приз генерального продюсера  - Мария Лобанова, «Успех»
Трейлер к фильму "Ван Гоги"

Российское жюри наградило победителей в номинациях «Лучший документальный фильм о России» —  «Буратино»,  реж. Саша Слободяник  (США, 2019) и Лучший иностранный фильм с российской тематикой -  «Гив ми либерти», реж. К.Михановский,  (США, 2019).

Также награды достались лучшим короткометражным, документальным и анимационным картинам.

Лучший документальный фильм - «Дело Собчака», реж. Вера Кричевская

Лучший анимационный фильм - «Снежная королева. Зазеркалье», реж. А. Цицилин, Р.Ленс

Лучший короткометражный фильм - «Белым по черному», реж. Антон Мамыкин

Лауреатом номинации компании СИБУР «За лучший экологический фильм» стал фильм «Отец Байкал», реж. Марина Мария Мельник.

Фото: Геннадий Авраменко/Пресс-служба

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!