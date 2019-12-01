Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»

В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019. Это награда за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились: Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2018), Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 2017), Кирилл Серебренников («Ученик», 2016).

Ведущими церемонии стали актриса Светлана Ходченкова и журналист и писатель Михаил Зыгарь. Кинозвезда выбрала для мероприятия длинное черное шелковое платье с асимметричным верхом, опровергшее все слухи о ее «интересном положении», которые появились в Сети в последнее время.