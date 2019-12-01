Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»
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Фото: Геннадий Авраменко/Пресс-служба
В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019. Это награда за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились: Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2018), Андрей Звягинцев («Нелюбовь», 2017), Кирилл Серебренников («Ученик», 2016).
Ведущими церемонии стали актриса Светлана Ходченкова и журналист и писатель Михаил Зыгарь. Кинозвезда выбрала для мероприятия длинное черное шелковое платье с асимметричным верхом, опровергшее все слухи о ее «интересном положении», которые появились в Сети в последнее время.
Коллега Светланы по цеху Дарья Мороз, наоборот, выбрала стильный белый костюм-двойку с юбкой с высоким разрезом.
Среди гостей вечера были замечены Равшана Куркова, Марина Зудина, Данила Козловский, Ольга Сутулова и многие другие отечественные звезды кино и телевидения.
За музыкальное и литературное сопровождение вечера отвечали актриса и певица Сабина Ахметова, актер Александр Петров и обладательница Grammy Polina, которая исполнила композицию Immortals (в рамках ее проекта Contessa) - написанный ею саундтрек к фильму Interstate Fifteen, который вошел в программу короткого метра фестиваля Russian Film Week, а также ее мировой хит Book Of Love.
Награду за лучший фильм получил Сергей Ливнев за картину «Ван Гоги».
Мы публикуем список лауреатов основного конкурса четвертой премии «Золотой единорог».
- Лучший сценарий - «Юморист», авторы сценария Михаил Идов, Лили Идова
- Лучший актер - Даниэль Ольбрыхский, «Ван Гоги»
- Лучшая актриса - Анна Михалкова, «Давай разведемся»
- Лучший дебют - «Юморист», реж. Михаил Идов
- Лучший восходящий талант - Алена Михайлова, «Люби их всех»
- Приз генерального продюсера - Мария Лобанова, «Успех»
Российское жюри наградило победителей в номинациях «Лучший документальный фильм о России» — «Буратино», реж. Саша Слободяник (США, 2019) и Лучший иностранный фильм с российской тематикой - «Гив ми либерти», реж. К.Михановский, (США, 2019).
Также награды достались лучшим короткометражным, документальным и анимационным картинам.
Лучший документальный фильм - «Дело Собчака», реж. Вера Кричевская
Лучший анимационный фильм - «Снежная королева. Зазеркалье», реж. А. Цицилин, Р.Ленс
Лучший короткометражный фильм - «Белым по черному», реж. Антон Мамыкин
Лауреатом номинации компании СИБУР «За лучший экологический фильм» стал фильм «Отец Байкал», реж. Марина Мария Мельник.
Фото: Геннадий Авраменко/Пресс-служба
Видео: YouTube
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