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Хилькевич впервые после родов, Началова с бойфрендом и элегантная Бузова на премии MusicBox-2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

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Накануне в московском Crocus City Hall состоялась церемония вручения 6-й реальной премии MusicBox.

Вечером в последний день сентября звезды собрались на громкое событие — вручение музыкальных премий, организованное телеканалом MusicBox. Молодая мама Анна Хилькевич не смогла пропустить мероприятие и блеснула на красной дорожке: надо признать, актриса выглядит отлично.

Фурор произвела, как обычно, и Ольга Бузова — поющая телеведущая появилась на церемонии в элегантном смокинге, держа в руках трость. Кстати, артистка обошла своих коллег, получив сразу две награды — в номинациях «Креатив года» и «Digital хит Рунета».

Лолита была названа «Лучшей певицей Gold», «Прорывом года» стала начинающая певица Maruv, а Polina получила статуэтку в специальной номинации «Зарубежный хит». Кроме них, среди гостей были замечены Олег Газманов, Жасмин, Ирина Салтыкова, Ирина Безрукова, Согдиана, группа «Фабрика» и другие звезды.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion,ru

Видео: Instagram

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