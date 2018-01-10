Хилькевич впервые после родов, Началова с бойфрендом и элегантная Бузова на премии MusicBox-2018

Вечером в последний день сентября звезды собрались на громкое событие — вручение музыкальных премий, организованное телеканалом MusicBox. Молодая мама Анна Хилькевич не смогла пропустить мероприятие и блеснула на красной дорожке: надо признать, актриса выглядит отлично.
Фурор произвела, как обычно, и Ольга Бузова — поющая телеведущая появилась на церемонии в элегантном смокинге, держа в руках трость. Кстати, артистка обошла своих коллег, получив сразу две награды — в номинациях «Креатив года» и «Digital хит Рунета».
Лолита была названа «Лучшей певицей Gold», «Прорывом года» стала начинающая певица Maruv, а Polina получила статуэтку в специальной номинации «Зарубежный хит». Кроме них, среди гостей были замечены Олег Газманов, Жасмин, Ирина Салтыкова, Ирина Безрукова, Согдиана, группа «Фабрика» и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion,ru
Видео: Instagram